39.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 39.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.70 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.70 دينار و35 دينارا، على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 دينارا، لافتا إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف".

وأشار علان في تصريح لــ (بترا)، إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، على انخفاض واضح مسجلا 1937 دولارا للأونصة الواحدة، متأثرا بأحداث المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

11/11/2023 11:41:33