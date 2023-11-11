اليونيسف: حياة مليون طفل على شفير الهاوية في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من ان حياة مليون طفل فلسطيني "على شفير الهاوية" في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 11 ألفا، بينهم 4506 أطفال، و3027 سيدة حتى الآن.

وقالت اليونيسف على موقعها الإلكتروني، إن الخدمات الصحية للأطفال على حافة الانهيار في جميع أنحاء قطاع غزة، مؤكدة ان الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما المناطق الشمالية يهدد حياة كل طفل في القطاع.

وأضافت أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، توقفت الرعاية الطبية في مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال تقريباً، حيث لم يكن هناك سوى مولد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة.

وأشارت إلى أن التقارير تفيد بهجمات وأعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى الرنتيسي، حيث ان هناك أطفالاً يخضعون لغسيل الكلى وفي العناية المركزة بحسب التقارير.

وذكرت التقارير أن مستشفى النصر للأطفال تعرض لأضرار مرة أخرى في هجوم بما في ذلك معدات منقذة للحياة، وقد توقف بالفعل مستشفى آخر للأطفال في الشمال عن العمل بسبب الأضرار ونقص الوقود، كما وأن مستشفى ولادة تخصصي في حاجة ماسة إلى الوقود لمواصلة عمله.

واشارت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خُضُر، الى ان الأطفال يتعرضون للحرمان من حقهم في الحياة والصحة، مؤكدة ان حماية المستشفيات وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة هو واجب بحسب قوانين الحرب وكلاهما مطلوب الآن.

وأضافت، انه لا يزال هناك آلاف وآلاف من الأطفال في شمال غزة بينما تشتد الأعمال العدائية. ليس لدى هؤلاء الأطفال مكان يذهبون إليه وهم في خطر شديد.

ودعت إلى وقف الهجمات على مرافق رعاية صحة الأطفال فورًا، وتوصيل الوقود والإمدادات الطبية بشكل عاجل إلى المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الأجزاء الشمالية من القطاع.

وقالت اليونيسف إنه يتعين الآن على المرافق الطبية في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، المرهقة أصلاً بعلاج الإصابات، أن تتكيف مع معالجة احتياجات تدفق مئات الآلاف من الأشخاص إلى أماكن أكثر اكتظاظاً، بحيث يجب دعم هذه الخدمات الحالية وتعزيزها للتعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجهها.

وتابعت، كانت خدمات صحة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة تعمل فوق طاقتها بشكل خطير أصلاً قبل أعمال العنف الحالية، مع افتقار القطاع الصحي إلى البنية التحتية الكافية والمعدات الطبية ومع انقطاع الخدمات، بما في ذلك خدمات المياه في كثير من الأحيان بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وبينت أن أكثر من 1.5 مليون نازح، من بينهم 700 ألف طفل يكافحون من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب و يعيشون في أوضاع فظيعة للصرف الصحي. ويتزايد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه وغيرها من الأمراض يوما بعد يوم ويهدد الأطفال بشكل خاص.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

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11/11/2023 11:39:54