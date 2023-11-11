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المكتب الإعلامي بغزة يطالب القمة العربية بقرارات واقعية لوقف الحرب

11/11/2023 4:23:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 11 تشرين الثاني (بترا)- طالب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، القمة العربية بقرارات واقعية توقف ما وصفها بـ"الحرب المجنونة" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد الثوابتة، أن جيش الاحتلال لم يتوقف عن قصف المستشفيات، إذ يريد هدمها فوق رؤوس المصابين والكوادر الطبية والنازحين، مشيرا إلى أن قصف المستشفيات جريمة واضحة بحق القانون الدولي ومكتملة الأركان.
ودعا الشعوب العربية والإسلامية في الوطن العربي وفي دول العالم إلى نصرة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة الجماعية أمام العالم.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
11/11/2023 11:30:57

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