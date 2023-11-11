المكتب الإعلامي بغزة يطالب القمة العربية بقرارات واقعية لوقف الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشرين الثاني (بترا)- طالب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، القمة العربية بقرارات واقعية توقف ما وصفها بـ"الحرب المجنونة" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد الثوابتة، أن جيش الاحتلال لم يتوقف عن قصف المستشفيات، إذ يريد هدمها فوق رؤوس المصابين والكوادر الطبية والنازحين، مشيرا إلى أن قصف المستشفيات جريمة واضحة بحق القانون الدولي ومكتملة الأركان.
ودعا الشعوب العربية والإسلامية في الوطن العربي وفي دول العالم إلى نصرة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة الجماعية أمام العالم.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
11/11/2023 11:30:57
MENAFN11112023000117011021ID1107410550
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