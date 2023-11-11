مستشفى الشفاء: نفاد الوقود وتوقف جميع الأجهزة الطبية والمرضى ينتظرون الموت

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 تشرين الثاني (بترا) - أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، نفاد الوقود وتوقف جميع الأجهزة الطبية بالكامل، مشيرا إلى أن الوضع كارثي والمرضى في المستشفى ينتظرون الموت، وأن جثث الشهداء متكدسة داخل المستشفى وفي ساحة الطوارئ.

وقال "ليس لدينا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا إنترنت، وأصبحنا معزولين تماما عن العالم".

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوسف أبو الريش في تصريح صحفي، إن واقع مجمع الشفاء حاليا لا يمكن تخيله، حيث ان كل الوقود في مجمع الشفاء قد نفد.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت قسم الجراحة واستهدفت الساحات الداخلية للمجمع وان الحرائق تندلع حاليا، محذرا من ان المواطنين سيموتون بسبب الحرق وليس فقط العطش، وان المستشفى محاصر تماما.

ووجه أبو الريش نداء استغاثة قائلا انه "ربما قد يكون الأخير" للتدخل العاجل لفك الحصار عن المستشفى وإنقاذ المرضى الذين بداخله.

من جهته، أكد مدير عام وزارة الصحة في القطاع الدكتور منير البرش، ان الطاقم الطبي في مجمع الشفاء الطبي بصدد إنشاء مقبرة جماعية داخل المستشفى لدفن الجثث كي لا يحدث وباء.

وفي ذات السياق، قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، إن الهجمات تكثفت على مستشفى الشفاء بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت المنظمة في بيان على منصة "إكس"، طاقمنا في المستشفى أبلغ عن حالة كارثية في الداخل منذ ساعات قليلة فقط.

وكررت المنظمة دعواتها بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية والطواقم الطبية والمرضى.

ونقلت المنظمة عن الطبيب المسؤول بالمستشفى، محمد أبو مغيصب، "منذ صباح اليوم، توقفت العديد من الطواقم الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عن العمل في المستشفيات المدعومة في مدينة غزة بسبب القصف المستمر".

يذكر أن مستشفى الشفاء هو المرفق الصحي التشغيلي الرئيسي في مدينة غزة الذي يقدم الرعاية الطارئة والجراحية ويوجد بداخله مئات المرضى والمدنيين النازحين.

ويتعرض المستشفى ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا جوية وبرية وبحرية شرسة وهمجية على قطاع غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد أكثر من 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، فيما أصيب 27490 بجراح مختلفة حتى مساء أمس بحسب مصادر رسمية.

وأكد رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، عائد ياغي، ان الاتصالات مع كوادر المستشفى الإندونيسي مقطوعة ولا علم بما يجري هناك الآن.

وقال ياغي في تصريح صحفي اليوم، إن المستشفيات في غزة باتت تعتمد على مولدات كهرباء صغيرة، مشيرا إلى أن قرابة 50 ألف غزي لجأوا إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأشار إلى ان مستشفى الشفاء شبه مشلول عن العمل الآن وسيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إليه أو الخروج منه.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

11/11/2023 11:22:09