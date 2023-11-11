الملك يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة

الملك يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة
التاريخ
11/11/2023 4:23:04 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم السبت، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد في الرياض.
ويأتي انعقاد القمة لبحث وقف الحرب على غزة، والأحداث الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
-- (بترا)
ب ط
11/11/2023 11:19:38
MENAFN11112023000117011021ID1107410548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.