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الملك يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة

11/11/2023 4:23:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم السبت، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد في الرياض.
ويأتي انعقاد القمة لبحث وقف الحرب على غزة، والأحداث الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
-- (بترا)
ب ط
11/11/2023 11:19:38

MENAFN11112023000117011021ID1107410548

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