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الرئيس الفرنسي: على إسرائيل التوقف عن قتل النساء والأطفال في غزة

11/11/2023 4:23:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا) - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إسرائيل إلى التوقف عن قتل النساء والأطفال في غزة.
وقال ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي" بثت الليلة الماضية، "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون، هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل، ولا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك، لذا نحض إسرائيل على التوقف".
وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون، أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي القصف الكثيف لغزة إلى "استياء" في المنطقة.
وشدد الرئيس الفرنسي، على أنه "لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا للتحرك نحو وقف لإطلاق النار، يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالعدوان".
واستشهد أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
11/11/2023 10:30:34

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