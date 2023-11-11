الرئيس الفرنسي: على إسرائيل التوقف عن قتل النساء والأطفال في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا) - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إسرائيل إلى التوقف عن قتل النساء والأطفال في غزة.
وقال ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي" بثت الليلة الماضية، "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون، هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل، ولا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك، لذا نحض إسرائيل على التوقف".
وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون، أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي القصف الكثيف لغزة إلى "استياء" في المنطقة.
وشدد الرئيس الفرنسي، على أنه "لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا للتحرك نحو وقف لإطلاق النار، يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالعدوان".
واستشهد أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
11/11/2023 10:30:34
MENAFN11112023000117011021ID1107410547
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.