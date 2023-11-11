اربد : ندوة تعاين الانتهاكات الحقوقية في غزة والدور الأردني بتحسين الظروف الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 11 تشرين ثاني-(بترا)- أشرف الغزاوي - نظمت جامعة اربد الأهلية أمس الجمعة، ندوة تناولت " الانتهاكات الحقوقية في غزة والدور الأردني بتحسين الظروف الإنسانية " .

وتحدث خلال الندوة التي عقدت عبر الاتصال المرئي، بمشاركة مهتمين من فلسطين والسعودية والمغرب والأردن، رئيس المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في المغرب الدكتور محمد النادي، وميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح، وعميد كلية الآداب في الجامعة الدكتور غسان الشمري .

وأكد المتحدثون ، أن المدنيين الأبرياء في غزة يدفعون ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة، وعنف مقرون بحصار شامل، ومنع لأكثر من مليوني فلسطيني من الحق في الاستشفاء والحد الأدنى من شروط الحياة، من ماء وكهرباء وأغذية.

وأشاروا إلى أن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، ناجم عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان والعنف.

وبينوا أن حجم الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل من خلال هجماتها الوحشية على المدنيين في قطاع غزة، تمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وخرقاً لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

ولفتوا إلى أن قصف وهدم المنازل واستهداف الممتلكات العامة والخاصة والمستشفيات بقصد قتل المدنيين، يشكل مخالفة صارخة للمادتين 18 و 20 من اتفاقية جنيف.

وأشاروا إلى ما يلزم به القانون الدولي الإنساني، من ضرورة وضع ترتيبات خاصة لنقل الجرحى والمرضى وكبار السن من المناطق المحاصرة وتسهيل مرور ومهمات أفراد الخدمات الطبية وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، فيما تنتهك إسرائيل ذلك القانون بشكل فاضح وتمنع إدخال الوقود لقطع الماء والكهرباء عن السكان الواقعين تحت احتلالها.

ودعا المتحدثون إلى أهمية رصد الانتهاكات الإسرائيلية البشعة بحق أهالي غزة، عبر مختلف المنظمات العربية والدولية، باعتبارها جرائم حرب تستوجب عرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين وجوب قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وواجبه القانوني لوقف الهجمات وإنقاذ المدنيين في غزة، الذين يواجهون كارثة إنسانية .

وثمن المنتدون مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يبذل جهودا مكثفة عربيا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتوضيح دور بقاء الاحتلال في تأجيج الأزمة، بالتزامن مع الجهود المبذولة في إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين ومواجهة خطط تهجيرهم القسري.

--( بترا )

أ غ /أ م / س س

11/11/2023 10:18:48