الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس قد يتوقف عن العمل خلال ساعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى القدس في قطاع غزة قد يتوقف عن العمل خلال عدة ساعات، بسبب نفاد مخزون الوقود.
وقالت الجمعية في بيان مقتضب، فجر اليوم السبت، "قد يتوقف مستشفى القدس عن العمل خلال الساعات المقبلة بسبب نفاد الوقود وعدم وصول المساعدات، ما سيحرم 500 مريض وجريح من الرعاية الطبية، والذين في العناية المركزة والأطفال في الحاضنات سيموتون".
وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على وحدة العناية المركزة في مستشفى القدس بقطاع غزة.
بدوره، أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت، أمس الجمعة، تعرض جميع مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، ما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر مستشفى في قطاع غزة (الشفاء) تعرض للقصف الجمعة، وأن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.
--(بترا)
رصد/أغ/ب ط
11/11/2023 10:00:10
MENAFN11112023000117011021ID1107410545
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