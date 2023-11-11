الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس قد يتوقف عن العمل خلال ساعات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى القدس في قطاع غزة قد يتوقف عن العمل خلال عدة ساعات، بسبب نفاد مخزون الوقود.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب، فجر اليوم السبت، "قد يتوقف مستشفى القدس عن العمل خلال الساعات المقبلة بسبب نفاد الوقود وعدم وصول المساعدات، ما سيحرم 500 مريض وجريح من الرعاية الطبية، والذين في العناية المركزة والأطفال في الحاضنات سيموتون".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على وحدة العناية المركزة في مستشفى القدس بقطاع غزة.

بدوره، أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت، أمس الجمعة، تعرض جميع مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، ما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر مستشفى في قطاع غزة (الشفاء) تعرض للقصف الجمعة، وأن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.

--(بترا)

رصد/أغ/ب ط

11/11/2023 10:00:10