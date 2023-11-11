أمن الطاقة في المملكة ضمن الحدود الآمنة بتوفر مخزون استراتيجي وديمومة التيار الكهربائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا) -مشهور الشخانبة- يعد أمن الطاقة من القضايا الأساسية التي أولتها الحكومة اهتماما استثنائيا خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة التداعيات الناجمة عن الظروف السياسية التي يشهدها العالم، والتي أثرت بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي والأمن القومي ورفاهية المواطنين.

وفي هذا الإطار وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تطوير استراتيجياتها لمواجهة تحديات الطاقة والوصول بالمملكة إلى الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا من حيث مخزونه من المشتقات النفطية وديمومة تزويد المملكة بالتيار الكهربائي الذي وصل إلى 99 بالمئة، في أحدث إحصائيات الوزارة.

واعتمدت استراتيجيات الوزارة على نهج شمولي ومتكامل لتحقيق أمن الطاقة من خلال التحول نحو مصادر أكثر استدامة، وزيادة كفاءة الطاقة، وزيادة مُساهمة الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، لا سيما الطاقة الخضراء بالاعتماد على توافر مصادر الطاقة المُتجددة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحروقات.

وبهذا الخصوص يؤكد خبراء الطاقة أن وضع المملكة آمن من حيث توفر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية يكفي لفترات طولية، إذ وصل استمرار تأمين التزود بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100 بالمئة، فيما حافظت شركة الكهرباء الوطنية على ديمومة النظام الكهربائي واستقراره من خلال مواصلة جهودها للمحافظة على سلسلة قوية لتزويد وإمداد خدمات التيار الكهربائي.

الهدروجين الأخضر والطاقة المتجددة





وفقا لوزارة الطاقة، فقد تمكنت وفقا لاستراتيجيتها من الوصول إلى نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء إلى 27بالمئة، ويطمح الأردن للوصول إلى نسبة مساهمة تصل لـ 50بالمئة من طاقته الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في العام 2030، بل وجعل المملكة مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء للدول المجاورة والعالم سواء على شكل طاقة كهربائية مولدة من مصادر الطاقة المتجددة، أو على شكل الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر، لذا تتسارع الخطوات محليا في إعداد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، ما يمكن البلاد من تحقيق القدرة على المنافسة في المنطقة، سعياً لتعزيز الاستدامة وتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة الأردني.

وفي تصريحات سابقة للوزير الدكتور صالح الخرابشة، أكد أن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد، شكلت حماية لشركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ويرى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق المهندس عبدالفتاح الدرادكة، أن ما تهدف إليه استراتيجية الطاقة من تنوع في مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء متحقق حاليا ولا تخوف من العودة إلى ما قبل انقطاع الغاز المصري، لتنوع الخيارات من حيث وجود غاز الأنابيب الطبيعي والمسال والصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة.

وأكد ضرورة الإسراع في بناء محطات تخزين طاقة هيدروليكية على بعض السدود ومنها، سد الموجب وسد الملك طلال، وفكرة تخزين الطاقة الهيدروليكية تقوم على ضخ المياه من السد إلى بحيرة اصطناعية أو خزان مياه في الأعلى باستغلال الطاقات المتجددة الفائضة وإعادة إنزالها في أوقات أخرى وحسب الطلب، على زعانف مولدات هيدروليكية لتوليد الكهرباء في أوقات يكون النظام الكهربائي بحاجة لها.

وبين أن أهمية هذا المشروع تتمثل بتمكين النظام الكهربائي من الاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة ولهذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأنه يوفر طاقة قليلة التكلفة ويقلل من الاعتماد على مصادر وقود التوليد المستوردة.

ويتفق مع الدرادكة خبير الطاقة هاشم عقل، إذ يؤكد عدم وجود أي تخوف من نقص إمدادات الطاقة بمختلف أنواعها، موضحا ان الطاقة المتجددة تسهم بنسبة 30بالمئة من الحاجة الكلية للكهرباء، ومشروع العطارات بنسبة 15بالمئة، فضلا عن مشروع الشيخ زايد بن نهيان في القويرة للطاقة الشمسية الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنحة قيمتها 150 مليون دولار أميريكي عبر صندوق أبو ظبي للتنمية باستطاعة 103 ميجاواط.

ويؤكد عقل، أن الأردن تقدم خطوة عملاقة على طريق إنهاء استيراد الطاقة، عبر تدشين محطة "بينونة" للطاقة الشمسية والتي تعد أكبر مشروع من نوعه في المملكة، وهذا ما يؤكد توجه الأردن إلى الطاقة المتجددة.

وتتجلى أهمية محطة "بينونة" للطاقة الشمسية والكهروضوئيَّة التي دشنت في منطقة الموقَّر شرقي العاصمة عمَّان، بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط، ما يعني إنتاج طاقة نظيفة بتكلفة قليلة، إضافة إلى المحافظة على البيئة وصحة المجتمع بتخفيف انبعاثات الكربون.

وقال إن الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة بالأردن، توفر ما لا يقل عن 300 ميغاواط بكلفة منخفضة، منها 200 ميغاواط تم تدشينها رسميا في محطة بينونة، ما ينعكس على كلفة خليط التعرفة الكهربائية.

وأضاف أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط, وهذه مجتمعة توفر 45-50بالمئةمن الاستهلاك الكهربائي، علما بان الاستطاعة الكهربائية الأردنية تصل إلى 6500 ميغا، وهي أكثر من الحاجة الاستهلاكية.

ويطالب أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، بكسر الاحتكار والسماح للقطاع الخاص بالمنافسة بتوفير وتخزين مصادر الطاقة التقليدية وتحرير أسعار الطاقة.

ويرى أن تعديل قانون الطاقة المتجددة يتيح لجميع القطاعات الصناعية والاقتصادية والزراعية بالاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة، وأن نضع شروطا ومعايير جديده متطورة لحرية توليد كل مؤسسة أو مصنع أو جامعة وغيرها استهلاكه من الطاقة المتجددة.

ويؤكد الطعاني، أن الأردن يسعى ليكون بوابة للاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة، لما يتميز به من خصائص استثمارية، وطبيعة المنطقة والتسهيلات والاستقرار واتزان السياسة الأردنية على مدى أكثر من قرن من الزمان.

وبهذا الصدد وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مصدر الإماراتية في شهر تشرين الثاني 2022، لتطوير مشاريع طاقة متجددة باستطاعة إجمالية بلغت 2 جيجاواط، كما وقعت الوزارة 3 مذكرات تفاهم لدراسة إنتاج الهيدروجين الأخضر/الأمونيا والميثانول الأخضر في المملكة، وبدء العمل على تخزين الطاقة الكهربائية بالطاقة المائية من السدود.



وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة، فقد حقق الأردن المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة، بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، واحتل الأردن هذه المرتبة وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام الماضي، والذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).

وأشار إلى أنه تم توليد الطاقة الكهربائية في المملكة باستخدام الغاز الطبيعي بنسبة 68 بالمئة، الطاقة المتجددة 27 بالمئة، و5 بالمئة من الصخر الزيتي، مقارنة بنسبة 73 بالمئة للغاز الطبيعي و 26 بالمئة للطاقة المتجددة للعام2021.

وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 2577 ميجاواط، وتشمل 1498 ميجاواط من مشاريع يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها إلى شركات الكهرباء (614 ميجاواط طاقة رياح، 884 ميجاواط طاقة شمسية)، و1079 ميجاواط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور (696 صافي قياس، 383 عبور) يضاف إلى ذلك الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاواط من قبل شركة العطارات للطاقة.

الغاز الطبيعي

وفيما يخص الغاز الطبيعي ،أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن استراتيجيتها الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، تضمنت تنويع مصادر الطاقة من خلال الاستمرار في تغطية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من المصادر المتاحة حالياً والتي تغطي احتياجات المملكة لغاية عام 2030، وهي (الغاز المصري، الغاز المورد من البحر الأبيض المتوسط، الغاز الطبيعي المسال، حقل الريشة الغازي).

وبخصوص العمل على تطوير حقل الريشة الغازي، فإن الخطة الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية للأعوام (2020-2030) تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية الحالية من حقل الريشة الغازي وصولاً إلى (200) مليون قدم مكعب في نهاية عام 2030، حيث تتراوح القدرة الإنتاجية الحالية من حقل الريشة حوالي 32 مليون قدم مكعب يوميا، وتعمل شركة البترول الوطنية حالياً، بالبحث عن بدائل تسويق الغاز لاستغلال القدرات الإنتاجية الحالية والتي أصبحت تتجاوز الكميات المباعة لغايات توليد الكهرباء والبالغة تقريباً 17 مليون قدم مكعب يوميا.

وبهدف استغلال الكميات الإضافية المنتجة من حقل الريشة الغازي، تم فتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص لنقل الغاز بالصهاريج من منطقة الريشة إلى مراكز الاستهلاكبعد ضغطه أو إسالته لتزويد المستهلكين في وسط وشمال المملكة بالغاز الطبيعي، ما يساهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسع في فرص العمل وتقليل الكلف التشغيلية على الصناعات.

كما يتم إيلاء الأهمية لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في القطاع الصناعي من خلال حقل الريشة الغازي، اذ تم إعداد دراسة من خلال التعاقد مع شركة استشارية محلية لأنشطة جديدة في المملكة وهي أنشطة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) والغاز الطبيعي المسال (LNG)، وذلك بهدف الاستفادة من إنتاج حقل الريشة من الغاز الطبيعي، حيث تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال لجنة تسعير المشتقات البترولية بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط والمسال للمستهلك النهائي والإعلان عنه شهرياً.

ويعد مشروع أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة إلى شمال المملكة (المرحلة الثانية لخط الغاز العربي) من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تدعم وتعزز العمل العربي المشترك ويؤسس لعلاقات اقتصادية أكثر قوة ومتانة بين الدول العربية والدول الأخرى، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطتي توليد الكهرباء السمرا ورحاب في شمال المملكة في عام 2006، وتم تنفيذ الوصلة من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية في عام 2008.

وأوضحت الوزارة أن في عام 2015، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء الشيخ صباح في العقبة، بهدف توفير مصدر جديد للتزود بالغاز الطبيعي وتنويع مصادره، ما يعزز درجة التزود الآمن بالغاز الطبيعي من حيث، تأمين مصدر جديد وإضافي للغاز الطبيعي بدلاً من الاعتماد على مصدر وحيد، تلبية الطلب على الغاز في السوق الأردني خاصة في محطات توليد الكهرباء، بالإضافة الى تعويض أي انخفاض أو انقطاع في توريد الغاز الطبيعي من مصر.

وتقوم الوزارة حالياً على تطوير مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال ميناء الشيخ صباح في العقبة، من خلال إنشاء وحدة تغييز شاطئية وملحقاتها(ORU)، حيث سيتم بناءها بقدرة 400 – 700 مليون قدم مكعب يومياً، واستبدال وحدة التخزين والتغييز العائمة الحالية (FSRU) بوحدة تخزين عائمة (FSU)، لتخفيض الكلف التشغيلية للميناء الحالي وتعزيز منظومة أمن الطاقة ومصادر التزود بالغاز الطبيعي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتبنى برنامجا وطنيا لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، وذلك لتوسيع قاعدة استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات، خاصة القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات لاستخدام الغاز وتغطية كلفة إيصاله لها والذي سيؤدي إلى تخفيض كلف الطاقة اللازمة للإنتاج، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العام في المملكة، اذ تقوم الوزارة حالياً بالسير في إجراءات تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الموقر الصناعية والروضة الصناعية في مدينة معان التنموية بالغاز الطبيعي، كما أنها بصدد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتزويد المنطقة التنموية في المفرق بالغاز الطبيعي.

وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة حوالي 344 مليون قدم مكعب يوميا، ساهمت بنسبة 68 بالمئة في توليد الطاقة الكهربائية بمحطات توليد الكهرباء.

ويشير تقرير حالة البلاد 2020، الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضرورة إيجاد البنية التحتية اللازمة لتحول الأردن إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة وإيجاد مشاريع محددة بخصوصها، وعقد اتفاقيات تزويد طويلة الأمد للاستيراد أو للتصدير.

وقال التقرير، إن الاتفاقيات طويلة الأمد للنفط الخام والغاز الطبيعي حاسمة في مسألتي أمن التزود بالنفط ومشتقاته، مشيرا إلى تواضع التوسع في استثمار الثروة المعدنية.

بدوره ،أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة تنويع مصادر الطاقة لخفض احتمالية التعرض للصدمات الاقتصادية، جاء ذلك في ورقة سياسات بعنوان "مورد الغاز الطبيعي في الأردن: الفرص المتاحة ضمن مسار رؤية التحديث الاقتصادي".

وبحسب المنتدى، "يعتبر الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة غير المتجددة وأقلها تلويثًا للبيئة، وتأتي أهميته الاقتصادية من تعدد استخداماته في مختلف المجالات، فهو يدخل كمادة وسيطة في الصناعات الإنتاجية، والاستخدام المنزلي، والتجاري، وفي توليد الطاقة الكهربائية أيضاً".

من جانبه، أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة في التقرير السنوي للشركة 2022، ان الشركة عملت على إنشاء مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام مياه السدود قرب سد وادي الموجب باستطاعة 450 ميجا واط لمدة سبع ساعات تخزين، بما يعادل 3150 (م.و.س) في الدورة الواحدة.

ونوه ،مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق المهندس عبدالفتاح الدرادكة، بضرورة التواصل مع المصريين للتأكد من جاهزيتهم لتزويد الأردن بكميات من الغاز في حال انقطاعه من الجهات الأخرى، علما ان هناك كميات تعويضية بالأسعار القديمة مجدولة لفترة طويلة وبالإمكان اعادة جدولتها لمواجهة النقص في حال حصوله، بالإضافة لكميات متفق على سعرها.

واضاف، أنه من الممكن تفعيل ملحق الاتفاقيات الخاصة بذلك مع الجانب المصري ويدعم ذلك اعتدال الطقس واعتدال الأحمال مما يقلل من الطلب على الغاز المرتفع صيفا في مصر مما يعزز من إمكانية سد النقص في الأردن ان حصل.

وكبديل اخر، يرى المهندس الدرادكة ضرورة ان تعتمد الكهرباء الوطنية خطة طارئة لتوفير الغاز من السوق الآني "Spot Market" خلال فترة استغلال احتياطي الغاز السائل في الباخرة العائمة، وأنه اذا لم يكون هناك احتياط غاز في الباخرة العائمة العمل سريعا على شراء شحنة غاز من السوق الآني وكذلك التأكد من جاهزية محطة العطارات واجراء الصيانات الوقائية لضمان عدم حدوث أي عطل في الظروف الطارئة.

من جهته، اشار خبير الطاقة هاشم عقل، الى وجود مخزون من الغاز الطبيعي الموجود في الباخرة العائمة في العقبة 1600 متر مكعب من الغاز المسال (كل متر مكعب من الغاز المسال يعادل 600 متر مكعب من الغاز الطبيعي).

وبينت وزارة الطاقة، أن امن الطاقة في المملكة يعزز ايضا مشاريع الربط الكهـربائي الأردني مع العراق والسعودية ومصر ودول الخليج وفلسطين وسوريا ولبنان، مؤكدة أهمية مشاريع الربط الكهربائي القائمة وإنشاء مشاريع ربط جديدة، لتعزيز النظام الكهربائي وتطوير منظومة قطاع الطاقة تجعل الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها.

بدورها، أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية، توفر مخزون كبير وآمن من مادة الغاز المسال في مواقع الشركة المختلفة وبكميات تقترب من السعة القصوى لتخزين هذه المادة في مستودعات الشركة.

وقالت إن محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء واربد، تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها وبالتنسيق والتعاون الكاملين مع نقابة المحروقات بهذا الخصوص.

المشتقات النفطية

وفي القطاع النفطي، لفتت وزارة الطاقة الى تنفيذ مشروع مرافق عمان الاستراتيجية في منطقة الماضونة بمنحة مقدمة من قبل صندوق ابو ظبي للتنمية بقيمة 210 مليون دولار، يهدف الى تأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية وتعزيز هذا المخزون، حيث تبلغ السعة الإجمالية لهذه المرافق 312 ألف طن.

وتتركز الأهداف الاستراتيجية للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية للأعوام 2022- 2025 في عدد من المشاريع أبرزها، بناء أنبوب نقل المشتقات النفطية بين مرافق العقبة النفطية ومرافق عمان الاستراتيجية والعمل على زيادة الحصة السوقية للشركة في السوق المحلي وتنويع أعمال الشركة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم في جنوب المملكة، تحديدا ضمن المنطقة الصناعية الجنوبية على بعد 22 كم، من مدينة العقبة تنفيذ مرافق العقبة النفطية ذات سعة تخزين 106الآف طن مشتقات نفطية منها 6 الآف طن لمادة الغاز البترولي المسال وتهدف هذه الخزانات إلى تأمين سعات تخزينية لمناولة شحنات النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة، كذلك لتحسين وتسريع عمليات تحميل وتفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة.

وتابعت، ان قطاع سوق المشتقات النفطية حظي بتطورات تزامنا مع انتهاء فترة امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية عام 2008، حيث تم فتح السوق النفطي للمنافسة وتم ترخيص ثلاث شركات تسويقية لممارسة نشاطات الاستيراد والتوزيع للمشتقات النفطية في المملكة، كما تم ترخيص شركات لتوزيع الغاز البترولي المسال المركزي على المجمعات السكنية والمستشفيات والفنادق، إضافة إلى وجود ثلاث محطات تعبئة الغاز في إسطوانات في كل من عمان والزرقاء واربد.

وبشأن المشتقات النفطية، أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة، خلال زيارة شركة مصفاة البترول الأردنية أخيرا، أهمية توفير مخزون استراتيجي كافي من المشتقات النفطية المختلفة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل كوادر الشركة المختلفة.

وأوضح أن مصفاة البترول الأردنية تلعب دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة في المملكة.

وبحسب الوزارة، فانه تم استمرار العمل باتفاقية تطوير وتشغيل حقل حمزة النفطي المبرمة مع شركة البترول الوطنية والتي تم توقيعها عام 2020 لزيادة إنتاجية الآبار العاملة في الحقل, وبلغ معدل الإنتاج اليومي للنفط من حقل حمزة 300 برميل، وبلغت قيمة مبيعات الحقل لمصفاة البترول 9.3 مليون دينار أردني.

كما تم الانتهاء من معالجة المعلومات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لحقل حمزة، وإبرام اتفاقية تطوير خدمات وتشغيل وادارة بين الوزارة وشركة البترول بهدف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مناطق تحددها الوزارة حيث جرى حفر بئرين في منطقة السرحان التطويرية.

واشارت الى انه جرى توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل العرض المباشر المقدم من شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون.

ويؤكد المهندس الدرادكة، ضرورة توفر الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود الثقيل في خزانات العقبة ومحطات التوليد والتأكد من توفر الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود الثقيل في خزانات العقبة ومحطات التوليد.

وقال عقل إن مشاريع الطاقة المتجددة تعتبر اضافة جديدة الى أنتاح الطاقة التي تخفف من مستوردات البترول والغاز لتوليد الطاقة الكهربائية , وتسهم في خفض كلف الإنتاج على القطاع الصناعي الذي يزيد من تنافسيته في الداخل والخارج ، علما ان القطاع الصناعي يشكل 90 بالمئة من حجم الصادرات الأردنية ويعمل في هذا القطاع 25 بالمئة من حجم العمالة الأردنية.

كما تسهم ايضا في زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق فرص عمالة تخفف من نسب البطالة المرتفعة وتحقيق إيرادات حكومية على شكل إيرادات ضريبية.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

11/11/2023 10:40:15

--(بترا)









