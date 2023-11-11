الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات والمنازل في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 تشرين الثاني (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي، مستهدفة المستشفيات والمنازل، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور ومناطق بالقطاع.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم السبت، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت الوزارة إن طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية، قصفت بعدة صواريخ وقذائف منزل عائلة الكحلوت في مدينة بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين، وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود العديد من المواطنين تحت الركام.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي على المنزل كان بدون سابق إنذار، الأمر الذي أدى لتسوية المنزل بالأرض، وإصابة واستشهاد العديد من المواطنين.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أيضا منزلا مأهولا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء فيه بشكل كامل نتيجة نفاد الوقود.

كما استهدف الاحتلال بوابة المستشفى الإندونيسي، حيث توقفت العمليات الجراحية كافة في المستشفى.

وتعرض محيط مستشفى الشفاء مجددا، لقصف مدفعية الاحتلال وطيرانه الحربي، وإلقاء قنابل الفسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ.

وبحسب الوزارة، بقي في مجمع الشفاء 650 جريحا، و50 طفلا بقسم الحضانة، و100 مريض، و1200 من الطواقم الطبية، و20 ألف نازح.

-- (بترا)

ا غ/ب ط

11/11/2023 09:34:41