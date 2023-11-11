قرار بدمج القمتين العربية والإسلامية وعقدهما بشكل مشترك اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فجر اليوم السبت، عن قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية مشتركة في الرياض، اليوم، عوضا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها، في بيان صحفي، "استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه".

وأضافت، "يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

-- (بترا)

ب ط

11/11/2023 09:04:58