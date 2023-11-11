قرار بدمج القمتين العربية والإسلامية وعقدهما بشكل مشترك اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فجر اليوم السبت، عن قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية مشتركة في الرياض، اليوم، عوضا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها، في بيان صحفي، "استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه".
وأضافت، "يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".
-- (بترا)
ب ط
11/11/2023 09:04:58
MENAFN11112023000117011021ID1107410542
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