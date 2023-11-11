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ريم رؤوف تكشف تفاصيل مشاركتها فى روحى فيك بعد ظهورها بلوك غريب

11/11/2023 4:22:41 AM
(MENAFN- Youm7) تشارك الفنانة ريم رؤوف فى
حكاية "روحى فيك" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، للنجمة عائشة بن أحمد ومحمد الكيلانى ونور محمود، حيث تقدم شخصية "أطياف" وهى شخصية غريبة عليها حيث أقرب إلى الشخصيات المرعبة، وخلال تصريحات ريم رؤوف لـ اليوم السابع كشفت لنا تفاصيل مشاركتها وكواليس العمل.

وقالت ريم رؤوف: "تم ترشيحى لدور أطياف فى المسلسل عن طريق الكاستنج ديركتور وعندما قابلت مخرج العمل لأول مرة صرح لى أنه لم يرانى فى الدور فى البداية عندما رشحت له لكن فى لحظة قال هى دى أطياف، وعندما قرأت السيناريو سعدت جدا به لأن به تحدٍ كبير، فشخصية أطياف ليست شخصية سهلة على الإطلاق، وأنا أحب دائما أن أقدم أدوارا بها تحدى مثل دورى فى فاتن أمل حربي المرأة المنكسرة التي تقبل إهانة زوجها، وفي مسلسل "عملة نادرة" قدمت دور المرأة القوية التي وضعت السم لسلفتها ظناً منها أن هذه هي الطريقة التي تحافظ بها علي زوجها وبيتها".

وتابعت: "شخصية أطياف شخصية مركبة بها الخير والشر، وتحب مالك جدا، وبرغم ذلك الحب إلا أنها شريرة جدا معه، وأكدت ريم أنها كانت مستمتعة بمكياج الشخصية وميكب أرتيسيت العمل متفوقة ورسمت أطياف بالضبط واهتمت بكل التفاصيل.


ريم رؤوف
وأضافت ريم: "لم أتوقع ردود الفعل منذ الحلقة الأولى، حيث أنني فوجئت بالكثير من الكوميك على السوشيال ميديا، وعن كواليس العمل قالت: "كانت هادئة جدا والنجمة عائشة بن أحمد جميل وكواليسها لطيفة وهى شخصية ذوق، وكل شخصيات المسلسل الحقيقة كانوا لطاف وقدموا أدوارهم بشكل مبدع".

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.
جدير بالذكر أن حكاية "روحى فيك" هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب" والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود،
فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

ريم رؤوف








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