ريم رؤوف تكشف تفاصيل مشاركتها فى روحى فيك بعد ظهورها بلوك غريب

(MENAFN
- Youm7) تشارك الفنانة ريم رؤوف فى
حكاية "روحى فيك" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، للنجمة عائشة بن أحمد ومحمد الكيلانى ونور محمود، حيث تقدم شخصية "أطياف" وهى شخصية غريبة عليها حيث أقرب إلى الشخصيات المرعبة، وخلال تصريحات ريم رؤوف لـ اليوم السابع كشفت لنا تفاصيل مشاركتها وكواليس العمل.
وقالت ريم رؤوف: "تم ترشيحى لدور أطياف فى المسلسل عن طريق الكاستنج ديركتور وعندما قابلت مخرج العمل لأول مرة صرح لى أنه لم يرانى فى الدور فى البداية عندما رشحت له لكن فى لحظة قال هى دى أطياف، وعندما قرأت السيناريو سعدت جدا به لأن به تحدٍ كبير، فشخصية أطياف ليست شخصية سهلة على الإطلاق، وأنا أحب دائما أن أقدم أدوارا بها تحدى مثل دورى فى فاتن أمل حربي المرأة المنكسرة التي تقبل إهانة زوجها، وفي مسلسل "عملة نادرة" قدمت دور المرأة القوية التي وضعت السم لسلفتها ظناً منها أن هذه هي الطريقة التي تحافظ بها علي زوجها وبيتها".
وتابعت: "شخصية أطياف شخصية مركبة بها الخير والشر، وتحب مالك جدا، وبرغم ذلك الحب إلا أنها شريرة جدا معه، وأكدت ريم أنها كانت مستمتعة بمكياج الشخصية وميكب أرتيسيت العمل متفوقة ورسمت أطياف بالضبط واهتمت بكل التفاصيل.
ريم رؤوف
وأضافت ريم: "لم أتوقع ردود الفعل منذ الحلقة الأولى، حيث أنني فوجئت بالكثير من الكوميك على السوشيال ميديا، وعن كواليس العمل قالت: "كانت هادئة جدا والنجمة عائشة بن أحمد جميل وكواليسها لطيفة وهى شخصية ذوق، وكل شخصيات المسلسل الحقيقة كانوا لطاف وقدموا أدوارهم بشكل مبدع".
وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.
جدير بالذكر أن حكاية "روحى فيك" هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب" والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود،
فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.
ريم رؤوف
MENAFN11112023000132011024ID1107410541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.