15 عرضا مسرحيا فى المسابقة الرسمية للمهرجان الوطنى للمسرح.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) يتنافس 15 عرضا مسرحيا فى المسابقة الرسمية للمهرجان الوطنى للمسرح التونسى برئاسة الدكتور معز المرابط، فى دورته الأولى وهو مهرجان يجمع عددا من عروض المسرح التونسى فى مسابقة محلية هدفها التنافس، وخلق حراكا مسرحيا فى الوقت الراهن، فالمسرح دائما فن محرك وعابر ومحرض.

أما عن العروض المشاركة فهى "14 – 11" دراماتورجيا، سينوغرافيا وإخراج: معز القديري، والذي يتناول : العقل والقلب في صراع لا ينتهي لإنقاذ سيدهم (الجسد) الذي قرر الانتحار بعد اكتئاب اثر الانفصال الحاد. لتحقيق ذلك، يقاتلون ضد كل شيء و ضد لا شيء، ويشارك أيضا عرض "الفيرمة" تأليف وإخراج

غازي زغباني ويدور حول قصة رجل ثري ذو نفوذ وتأثير كبير في المشهد السياسي، يتعرّض لحملة كبيرة من الانتقادات والتشكيك على شبكات التواصل الاجتماعي تقودها ميساء ناشطة حقوقيّة شابة تدير صفحة مشهورة ومُتابَعة بشكل كبير مختصة في فضح ملفات الفساد ممّا يتعارض مع طموحاته السياسيّة ويدفعه لتهديدها ومضايقتها حتى يتورّط في اختطافها وإخفائها في ضيعته.

ومن العروض أيضا "حلمت بيك البارح" إخراج لبنى مليكة وإبراهيم جمعة، وهذا العرض بدعم من آفاق (الصندوق العربي للثقافة والفنون)، صندوق دعم الثقافة الافريقية ومؤسسة كمال الأزعر، والعرض يطرح سؤال : لماذا نتخيّل بالأساس؟ لماذا نقوم بفعل ما بالأساس؟ أن تغطس بالسؤال لا بإمكانيات الإجابة، لأن الإجابة تستحيل أن تكون كلّاً متكاملًا متناسق الحواف والأشكال. تتداخل الحدود وتتلاشى شيئًا فشيئًا كضوء في العتمة، كقنديل بحر في الماء، كابن داخل جسد أم. لكن هل ينطبق ذلك على المعتدي والضحية؟ .

15 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (1)





15 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (2)





15 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (3)





15 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (4)

أما عرض " قطيع " إخراج حمادي المزي، والعرض يتعمق في النفس البشرية لشخوص تعاني من عدة أصناف من الاضطرابات النفسية، القلق، الفوبيا، الفصام، الوسواس القهري، العصاب ، ويشارك أيضا عرض بعنوان " الآن تسأل " إخراج سامي الجويني، عن نص لزهير بن تردايت، والعرض يتناول جلسة مناقشة رسالة دكتوراه لباحث حول مساءلة التراث تتحول إلى محاكمة فكر، ومن العروض أيضا "الهروب من التوبة " إخراج عبد الواحد مبروك، عن نص لفلاح شاكر، وهو عن ثلاثة شخصيات تعاني من قلق نفسي و وجودي تحت وطأة الشعور بالذنب الأزلي الذي يدفع الضحايا

أن يصبحوا جلادين ، ويعرض أيضا في المسابقة عرض " رُهاب" نص، دراماتورجيا وإخراج: مؤيد غزواني، والعرض عن أقليات مهمشة ومرفوضة من الآخر ومن العالم الخارجي، محتجزين في مركز إعادة تأهيل بلا مهرب، حيث يتم تعذيبهم ثم تصفيتهم جسديا.

عروض المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (1)





عروض المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (2)





عروض المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (3)

ومن العروض المشاركة أيضا عرض "كوررينتي" إخراج أسماء الثابت، حول ثلاثة شخصيات رئيسية، ألقت بها أمواج البحار على ضفاف جزيرة معزولة، مع مرور الوقت، تحس الشخصيات بالجوع الشديد، مما أيقظ فيهم غرائزهم الحيوانية التي دفعتهم إلى حد التفكير في أكل بعضهم البعض ، كما يشارك عرض "التتر" إخراج هيكل رحالي، عن القهر والظلم الموجود بالواقع ، أما عرض " جلجامش" دراماتورجيا وإخراج

علي الناصرعن نص لفراس مصباحي، والعرض هو عرض عرائسي لملحمة جلجامش البابلية، ومن العروض المشاركة أيضا عرض " شَعلة " دراماتورجيا وإخراج أمينة الدشراوي، وتدور أحداث العمل في إحدي المؤسّسات الجامعيّة بالبلاد ، لتواجه الطالبة "شروق" أستاذا لها وتتهم بالتحرش بها والمساومة علي النجاح في الدراسة.

من العروض المشاركة أيضا عرض "مايراوش" إنتاج المركز الوطني لفن العرائس إعداد دراماتورجيا و إخراج: محمد منير العرقي ، وهو عرض عرائسي ، ومن العروض أيضا " الظاهرة " عن هاملت ماشين لهينر مولر، ودراماتورجيا وإخراج أوس إبراهيم ، والعرض عن المستقبل الغير بعيد، مع كثرة الحروب وظهور الأوبئة والكوارث الطبيعية، يخرج من قاع الأرض كائنات غريبة ، ويلتقي 6 غرباء في حانة قديمة للهروب والاختباء من الخطر القادم، ويشارك أيضا عرض " حاجة ... أخرى" نص محمد كواص، وإخراج محمد كواص، وهو حول "مان" و"كان " شخصيّتان تُنْسَيانِ خارج المحلّ "البوتيك" مِنْ قِبَلِ صاحب المحلّ، وتتصاعد بهما الأحداث ، وآخر العروض المشاركة وهو العرض رقم (15 ) هو "عشاء الكلاب" إخراج يوسف مارس، والعرض يحكي قصة " عشاء الكلاب شهادات واعترافات" عنوان مدوّ يثير زوبعة في أوساط المثقفين و السياسيّين في فرنسا الكاتب ينتحر يوم نشر الكتاب يصل الكتاب عنوة إلى نورة الفتاة التونسيّة المقيمة بفرنسا و المغرمة حديثا بالصّحافة الاستقصائيّة تتصفّح الكتاب فتثيرها أسراره و تزعزع كيانها حقائقه يسرد الكتاب قصّة جريمة بالقصر ضحاياها طبّاخان والدها نجيب و صديقه سعيد تعود إلى تونس بحثا عن حقيقة تكذّب ما جاء في الكتاب فتتكشّف أمامها حقائق أفظع.

المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (1)





المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (2)





المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (3)





المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (4)





المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (5)





المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (6)

جدير بالذكر أن المسرح الوطنى التونسى يحتفل بمرور أربعين سنة على تأسيسه ، وتنظم الدورة الأولى للمهرجان الوطنى للمسرح التونسى بعنوان " مواسم الإبداع " ويستمر المهرجان

حتي 14 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور معز المرابط المدير العّام للمسرح الوطني، ورئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية .