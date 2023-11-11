نيازى مصطفى شيخ المخرجين.. قدم أكثر من 100 فيلم وأبدع فى الأعمال التاريخية

MENAFN - Youm7) تحل ذكرى ميلاد المخرج نيازى مصطفى ، اليوم السبت، أو كما يلقبه الكثير بـ"شيخ المخرجين"، والذى يعد أحد أهم المخرجين المصريين الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال السينمائية المميزة، حيث أخرج أكثر من 100 فيلم، حققت الكثير من النجاح على المستوى الجماهيرى وعلى مستوى النجاح الفنى.

المخرج نيازى مصطفى من مواليد 11 نوفمبر من عام 1910 ولد بمدينة أسيوط لأب سودانى وأم تركية، وعشق الفن منذ طفولته حتى أصبح أحد كبار المخرجين فى مصر والعالم العربى، وقدم عدداً كبيراً من روائع السينما المصرية، كما يعتبر من أشهر المخرجين الذين قدموا أعمالاً تاريخية فى السينما المصرية أهمها، رابعة العدوية، عنترة بن شداد، فارس بنى حمدان.

قدم نيازى مصطفى عددًا كبيرًا من الأفلام منها رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية الإخفاء، عنتر بن شداد، لعبة الحب والجواز طاقية الإخفاء، حبابة، شارع محمد على، الآنسة بوسة،

البنى آدم،

عنتر وعبلة،

حسن وحسن،

الهوى والشباب،

أفراح، أبو حديد، فضيحة فى الزمالك، سمراء سيناء، لقمة العيش، النصاب، جوز مراتى، آخر فرصة، أنا الهارب، رابعة العدوية، أميرة العرب، الساحرة الصغيرة، العريس يصل غدا، الجاسوس، المشاغب، شياطين الليل،

كنوز، جناب السفير،

30 يوم فى السجن، صغيرة على الحب، البحث عن فضيحة،

القرداتى.

تزوج نيازى مصطفى من الفنانة كوكا التى اشتهرت بأدوار المرأة البدوية، حيث كانت مساعدته وزميلته فى قسم المونتاج باستوديو مصر، ونشأت بينهما قصة حب تزوجا بعدها، لكن لم يكتب لهما الإنجاب، كما تزوج من الراقصة نعمت مختار، ثم انفصل عنها ورجع إلى زوجته الأولى بعد علمه بأنها مصابة بالسرطان ليظل بجوارها حتى لحظاتها الأخيرة.

نيازى مصطفى حصل على العديد من الجوائز، منها تكريم الدولة له فى عيد العلم عام 1965، وحصوله على الشهادة الذهبية من "الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما" في 1976، كما كرمه "المركز الكاثوليكي" عن مجمل أعماله في عام 1977، ونال جائزة الريادة من "الجمعية المصرية لفن السينما" فى عام 1986وكانت هذه الجائزة هى الأخيرة فى حياته.