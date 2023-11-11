نيازى مصطفى شيخ المخرجين.. قدم أكثر من 100 فيلم وأبدع فى الأعمال التاريخية

(MENAFN
- Youm7) تحل ذكرى ميلاد المخرج نيازى مصطفى ، اليوم السبت، أو كما يلقبه الكثير بـ"شيخ المخرجين"، والذى يعد أحد أهم المخرجين المصريين الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال السينمائية المميزة، حيث أخرج أكثر من 100 فيلم، حققت الكثير من النجاح على المستوى الجماهيرى وعلى مستوى النجاح الفنى.
المخرج نيازى مصطفى من مواليد 11 نوفمبر من عام 1910 ولد بمدينة أسيوط لأب سودانى وأم تركية، وعشق الفن منذ طفولته حتى أصبح أحد كبار المخرجين فى مصر والعالم العربى، وقدم عدداً كبيراً من روائع السينما المصرية، كما يعتبر من أشهر المخرجين الذين قدموا أعمالاً تاريخية فى السينما المصرية أهمها، رابعة العدوية، عنترة بن شداد، فارس بنى حمدان.
قدم نيازى مصطفى عددًا كبيرًا من الأفلام منها رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية الإخفاء، عنتر بن شداد، لعبة الحب والجواز طاقية الإخفاء، حبابة، شارع محمد على، الآنسة بوسة،
البنى آدم،
عنتر وعبلة،
حسن وحسن،
الهوى والشباب،
أفراح، أبو حديد، فضيحة فى الزمالك، سمراء سيناء، لقمة العيش، النصاب، جوز مراتى، آخر فرصة، أنا الهارب، رابعة العدوية، أميرة العرب، الساحرة الصغيرة، العريس يصل غدا، الجاسوس، المشاغب، شياطين الليل،
كنوز، جناب السفير،
30 يوم فى السجن، صغيرة على الحب، البحث عن فضيحة،
القرداتى.
تزوج نيازى مصطفى من الفنانة كوكا التى اشتهرت بأدوار المرأة البدوية، حيث كانت مساعدته وزميلته فى قسم المونتاج باستوديو مصر، ونشأت بينهما قصة حب تزوجا بعدها، لكن لم يكتب لهما الإنجاب، كما تزوج من الراقصة نعمت مختار، ثم انفصل عنها ورجع إلى زوجته الأولى بعد علمه بأنها مصابة بالسرطان ليظل بجوارها حتى لحظاتها الأخيرة.
نيازى مصطفى حصل على العديد من الجوائز، منها تكريم الدولة له فى عيد العلم عام 1965، وحصوله على الشهادة الذهبية من "الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما" في 1976، كما كرمه "المركز الكاثوليكي" عن مجمل أعماله في عام 1977، ونال جائزة الريادة من "الجمعية المصرية لفن السينما" فى عام 1986وكانت هذه الجائزة هى الأخيرة فى حياته.
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