لسلامة جمهورها.. تايلور سويفت تؤجل حفلها فى الأرجنتين بسبب الأمطار

(MENAFN
- Youm7) تتألق
تايلور سويفت حاليًا على المسرح بأمريكا الجنوبية ضمن حفلاتها من جولة Eras Tour حيث بدأت المطربة الجولة مرة أخرى فى 9 نوفمبر 2023، ومع ذلك، يبدو أن الطبيعة الأم تلعب دورًا مفسدًا لحفلتها القادمة في بوينس آيرس.
تايلور سويفت
وفى هذا الصدد، أعلنت فرقة Midnight Hitmaker عن تأجيل عرضها بسبب الأمطار، وقالت إنها تفضل سلامة معجبيها المحبوبين، وبالانتقال إلى
Instagram، أعلنت تايلور أن حفلتها القادمة في بوينس آيرس قد تم تأجيلها حتى يوم الأحد بسبب الطقس، وكتبت: "أنا أحب العرض المطري، لكنني لن أعرض معجبي أو زملائي من الفنانين وطاقم العمل للخطر أبدًا".
حساب تايلور سويفت
وتابعت أيقونة الموسيقى البالغ من العمر 33 عامًا: "لقد قمنا بإعادة جدولة عرض بوينس آيرس، نظرًا لأن الطقس فوضوي للغاية، وسيكون من غير الآمن محاولة إقامة هذا الحفل"، فيما بدت تايلور متحمسة للحصول على فرصة للبقاء لفترة أطول في الأرجنتين، حيث كتبت: "الخبر السار هو أنني سأبقى في الأرجنتين لفترة أطول"
وبعد حفلاتها في الأرجنتين، ستسافر المغنية العالمية إلى ريو دي جانيرو في البرازيل لتقديم ثلاثة عروض، وستختتم جولتها بثلاثة عروض في ساو باولو في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2023.
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