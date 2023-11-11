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لسلامة جمهورها.. تايلور سويفت تؤجل حفلها فى الأرجنتين بسبب الأمطار

11/11/2023 4:22:41 AM
(MENAFN- Youm7) تتألق
تايلور سويفت حاليًا على المسرح بأمريكا الجنوبية ضمن حفلاتها من جولة Eras Tour حيث بدأت المطربة الجولة مرة أخرى فى 9 نوفمبر 2023، ومع ذلك، يبدو أن الطبيعة الأم تلعب دورًا مفسدًا لحفلتها القادمة في بوينس آيرس.


تايلور سويفت

وفى هذا الصدد، أعلنت فرقة Midnight Hitmaker عن تأجيل عرضها بسبب الأمطار، وقالت إنها تفضل سلامة معجبيها المحبوبين، وبالانتقال إلى
Instagram، أعلنت تايلور أن حفلتها القادمة في بوينس آيرس قد تم تأجيلها حتى يوم الأحد بسبب الطقس، وكتبت: "أنا أحب العرض المطري، لكنني لن أعرض معجبي أو زملائي من الفنانين وطاقم العمل للخطر أبدًا".


حساب تايلور سويفت

وتابعت أيقونة الموسيقى البالغ من العمر 33 عامًا: "لقد قمنا بإعادة جدولة عرض بوينس آيرس، نظرًا لأن الطقس فوضوي للغاية، وسيكون من غير الآمن محاولة إقامة هذا الحفل"، فيما بدت تايلور متحمسة للحصول على فرصة للبقاء لفترة أطول في الأرجنتين، حيث كتبت: "الخبر السار هو أنني سأبقى في الأرجنتين لفترة أطول"

وبعد حفلاتها في الأرجنتين، ستسافر المغنية العالمية إلى ريو دي جانيرو في البرازيل لتقديم ثلاثة عروض، وستختتم جولتها بثلاثة عروض في ساو باولو في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2023.







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