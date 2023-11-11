صوت وصورة.. عمرو وهبة يخبئ حنان مطاوع وناردين فرج تضغط عليه لمعرفة مكانها

MENAFN - Youm7) يأخذ وافى (عمرو وهبة) رضوى (حنان مطاوع)، إلى الكوافيرة فوفا (رباب طارق)، ليخبئها عن أعين الشرطة بعد ظهور أدلة جديدة تدينها في مقتل عصام الصياد (مراد مكرم)، خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل "صوت وصورة" .

وبالفعل ينجح وافي في تخبئة رضوى، وتحاول البنات المساعدات لفوفا في مساعدة رضوى، وإطعامها والاهتمام بها، ومقابل ذلك يعطي وافي إلى فوفا مبلغ مالي كبير، وتفشل الشرطة حتى الآن في الوصول إليه، كما تحاول ماجدة (ناردين فرج)، معرفة مكان رضوى من وافي الذي يعمل معها في السر.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 21

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 21





مسلسل صوت وصورة الحلقة 21