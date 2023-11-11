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طريقة عمل التونة القطع في المنزل بنفس طعم الجاهزة

11/11/2023 4:22:38 AM
(MENAFN- Youm7) تعتبر التونة من الأسماك سهلة التحضير والتي يمكن تناولها بشكل دائم وتحضيرها بمكونات خفيفة وطرق سهلة في المنزل، حرصًا على ضمان الحصول على
أكلات عالية الجودة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل
التونة القطع في المنزل على طريقة الشيف مي صيام، وتعتبر التونة القطع من أسرع الأكلات التي يمكن تحضيرها بالليمون والكمون ويمكن تناولها كطبق في الإفطار أو الغداء.


التونة القطع


طريقة عمل التونة القطع: المكونات:

2 كيلو سمك تونة أو البديل الماكريل

ملعقة صغيرة ملح ليمون

ملعقة صغيرة كمون حصي

ورقتين لورا

2 ليمونة مقطعة شرائح

كوب زيت

كوب خل

كوب ماء سلق السمك

نصف كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة ملح

طريقة تحضير التونة القطع:

يغسل السمك جيدا

ثم
ينقع 5 دقائق بداخل وعاء مناسب فيه ماء وملح الليمون
ثم يشطف جيدا


حضري إناء وضعيه على النار وضعي فيه ماء مع ورق اللورا
وكمون وشرائح الليمون


انتظري حتى الغليان
ثم ضعي السمك ويترك لينضج من 40 ل 50 دقيقة

يرفع السمك من الماء


أزيلي الجلد جيدا والشوك


قطعي لحم السمك وضعيه في برطمان نظيف ومعقم


يخلط الزيت مع الخل والملح وعصير الليمون

ثم ضعيه فوق السمك ويترك بالثلاجة


طريقة تحضير التونة العلب









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