طريقة عمل التونة القطع في المنزل بنفس طعم الجاهزة

(MENAFN
- Youm7) تعتبر التونة من الأسماك سهلة التحضير والتي يمكن تناولها بشكل دائم وتحضيرها بمكونات خفيفة وطرق سهلة في المنزل، حرصًا على ضمان الحصول على
أكلات عالية الجودة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل
التونة القطع في المنزل على طريقة الشيف مي صيام، وتعتبر التونة القطع من أسرع الأكلات التي يمكن تحضيرها بالليمون والكمون ويمكن تناولها كطبق في الإفطار أو الغداء.
التونة القطع
طريقة عمل التونة القطع: المكونات:
2 كيلو سمك تونة أو البديل الماكريل
ملعقة صغيرة ملح ليمون
ملعقة صغيرة كمون حصي
ورقتين لورا
2 ليمونة مقطعة شرائح
كوب زيت
كوب خل
كوب ماء سلق السمك
نصف كوب عصير ليمون
ملعقة كبيرة ملح
طريقة تحضير التونة القطع:
يغسل السمك جيدا
ثم
ينقع 5 دقائق بداخل وعاء مناسب فيه ماء وملح الليمون
ثم يشطف جيدا
حضري إناء وضعيه على النار وضعي فيه ماء مع ورق اللورا
وكمون وشرائح الليمون
انتظري حتى الغليان
ثم ضعي السمك ويترك لينضج من 40 ل 50 دقيقة
يرفع السمك من الماء
أزيلي الجلد جيدا والشوك
قطعي لحم السمك وضعيه في برطمان نظيف ومعقم
يخلط الزيت مع الخل والملح وعصير الليمون
ثم ضعيه فوق السمك ويترك بالثلاجة
طريقة تحضير التونة العلب
MENAFN11112023000132011024ID1107410536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.