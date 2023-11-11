كيف تجعل حياتك الزوجية خالية من الصراعات؟ 3 أسرار لإدارة الخلافات

MENAFN - Youm7) يقال إن الخلافات والصراعات بين الزوج والزوجة هي بهارات الحياة، وأنها أمر طبيعي، بين أي اثنين يعيشان سويا، ولكن مع استمرار وتكرار المشكلات، قد تتطور الحياة، ويتحول الشجار إلى صراعات، والتي قد تصل إلى الطلاق، وما لا يعرفه الكثير أن الفرق بين الصراع والنقاش، هي نبرة الصوت التي تفرق بين العذوبة والتعاون، والأخرى المليئة بالتحدي وتصيد الأخطاء، فالأمر متروك لك سواء كنت تشتكي أو تلوم أو تخجل أو تتحدث بشكل إيجابي وتحفز، ولذا إليك أسرار الأزواج الذين لا تتحول حياتهما معا إلى صراع كبير وفقًا لموقع "Yourtangoo" للعلاقات:

الخلافات الزوجية لا يوجهون شكاوى قاسية

تعتبر الشكوى القاسية والمستمرة واحدة من الطرق المؤلمة التي تقتل أي علاقة، مثال على ذلك قول: "أنت لا تأخذني للخروج أبدًا"، "أنا لست خادمتك؛ أريد الحصول على بعض الراحة"، "لماذا تزوجتني أصلا؟ أنت لا تحبني"، "سألتك إذا كنت ستساعدني قبل أن ننجب الأطفال، ووعدتني بذلك"، بدلا من استخدام هذه الاتهامات القاسية ومهاجمة السلوك الذي لا تستمتع به، يمكن تحويل تلك الجمل إلى جمل تحفيزية، تجعل الطرف الآخر متلهفا للقيام بما تحتاجه، حيث تعمل العبارات المحفزة كالسحر إذا أدخلت نفسك في حالة إيجابية قبل تقديم هذه العروض.





الصراعات الزوجية يستخدمون العبارات المحفزة

تعتبر العبارات المحفزة الإيجابية وسيلة رائعة في التواصل بين أي زوجين، عن حياتهم الاجتماعية، فبدلا من حياة المشاحنات والمعاناة، يمكنك العثور على الأساس لخلق مستقبل تعاوني، وقد يكون التحفيز عبارة عن تخير بين شيئين وهو يختار بينهم، مثلا "بما أننا لم نخرج منذ فترة، هل تفضل الذهاب إلى حفلة أم الذهاب لتناول العشاء ومشاهدة فيلم؟"، "أعلم أنك تحب الطعام الصيني، هناك مطعم جديد تم افتتاحه للتو، هل ترغب في تجربته؟.

رجل وامرأة





يصلون للحلول الوسط

من المهم جدًا إيجاد توازن بين ما يريده كلا الشريكين وما يشعر بالارتياح تجاهه. إذا كان كلاكما مهتمًا بإنجاح العلاقة، فسوف تتوصلان إلى اتفاق بشأن الأمور دون الشعور بأنكما تقدمان تضحيات كبيرة من أجل علاقتكما. تعد التسوية طريقة رئيسية لحل النزاعات، وقد يكون العثور على حل وسط أسهل مما تعتقد.

إذا كنت تتجادل بشأن قضاء الوقت مع أصدقائك أو أصدقاء شريكك، فاستبدل الأيام لقضاء بعض الوقت مع كل مجموعة من الأصدقاء أو افعل شيئًا خاصًا بك لليلة واحدة. إذا كنت تشعر أن شريكك يأكل دائمًا كل طعامك، فاطلب منه أن يشاركك في المرة القادمة التي تذهب فيها للتسوق من البقالة.