كيف تجعل حياتك الزوجية خالية من الصراعات؟ 3 أسرار لإدارة الخلافات

(MENAFN
- Youm7) يقال إن الخلافات والصراعات بين الزوج والزوجة هي بهارات الحياة، وأنها أمر طبيعي، بين أي اثنين يعيشان سويا، ولكن مع استمرار وتكرار المشكلات، قد تتطور الحياة، ويتحول الشجار إلى صراعات، والتي قد تصل إلى الطلاق، وما لا يعرفه الكثير أن الفرق بين الصراع والنقاش، هي نبرة الصوت التي تفرق بين العذوبة والتعاون، والأخرى المليئة بالتحدي وتصيد الأخطاء، فالأمر متروك لك سواء كنت تشتكي أو تلوم أو تخجل أو تتحدث بشكل إيجابي وتحفز، ولذا إليك أسرار الأزواج الذين لا تتحول حياتهما معا إلى صراع كبير وفقًا لموقع "Yourtangoo" للعلاقات:
الخلافات الزوجية لا يوجهون شكاوى قاسية
تعتبر الشكوى القاسية والمستمرة واحدة من الطرق المؤلمة التي تقتل أي علاقة، مثال على ذلك قول: "أنت لا تأخذني للخروج أبدًا"، "أنا لست خادمتك؛ أريد الحصول على بعض الراحة"، "لماذا تزوجتني أصلا؟ أنت لا تحبني"، "سألتك إذا كنت ستساعدني قبل أن ننجب الأطفال، ووعدتني بذلك"، بدلا من استخدام هذه الاتهامات القاسية ومهاجمة السلوك الذي لا تستمتع به، يمكن تحويل تلك الجمل إلى جمل تحفيزية، تجعل الطرف الآخر متلهفا للقيام بما تحتاجه، حيث تعمل العبارات المحفزة كالسحر إذا أدخلت نفسك في حالة إيجابية قبل تقديم هذه العروض.
الصراعات الزوجية يستخدمون العبارات المحفزة
تعتبر العبارات المحفزة الإيجابية وسيلة رائعة في التواصل بين أي زوجين، عن حياتهم الاجتماعية، فبدلا من حياة المشاحنات والمعاناة، يمكنك العثور على الأساس لخلق مستقبل تعاوني، وقد يكون التحفيز عبارة عن تخير بين شيئين وهو يختار بينهم، مثلا "بما أننا لم نخرج منذ فترة، هل تفضل الذهاب إلى حفلة أم الذهاب لتناول العشاء ومشاهدة فيلم؟"، "أعلم أنك تحب الطعام الصيني، هناك مطعم جديد تم افتتاحه للتو، هل ترغب في تجربته؟.
رجل وامرأة
يصلون للحلول الوسط
من المهم جدًا إيجاد توازن بين ما يريده كلا الشريكين وما يشعر بالارتياح تجاهه. إذا كان كلاكما مهتمًا بإنجاح العلاقة، فسوف تتوصلان إلى اتفاق بشأن الأمور دون الشعور بأنكما تقدمان تضحيات كبيرة من أجل علاقتكما. تعد التسوية طريقة رئيسية لحل النزاعات، وقد يكون العثور على حل وسط أسهل مما تعتقد.
إذا كنت تتجادل بشأن قضاء الوقت مع أصدقائك أو أصدقاء شريكك، فاستبدل الأيام لقضاء بعض الوقت مع كل مجموعة من الأصدقاء أو افعل شيئًا خاصًا بك لليلة واحدة. إذا كنت تشعر أن شريكك يأكل دائمًا كل طعامك، فاطلب منه أن يشاركك في المرة القادمة التي تذهب فيها للتسوق من البقالة.
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