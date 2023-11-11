MENAFN - Youm7) في الوقت الذي يطلق فيه على هذا العصر أنه عصر السرعة، وذلك سواء في الحركة أو سرعة وصول المعلومة، أو الأجهزة والأدوات والتكنولوجيا المستخدمة التي ساعدت في تلك السرعة، ما جعلنا ننجز الكثير من الأشياء بشكل أسرع ونوفر الكثير من الوقت، ولكن في المقابل أصبح صبرنا أقل وأصبحنا ننتظر أن يحدث كل شيء بسرعة ونستعجل النتائج دائمًا، خاصة الأطفال الصغار.

ولكن الحياة لا تسير بهذه الوتيرة في كل شيء، ولا يزال هناك أشياء تتطلب لإنجازها الكثير من الوقت والصبر، فكيف نعلم أطفالنا ذلك؟ تقول الدكتورة سلمى أبو اليزيد استشاري الصحة النفسية

لـ "اليوم السابع" إن الصبر مهارة حياتية، يجب تعلمها وممارستها وتعويد الأطفال عليها منذ الشهور الأولى لهم.

أطفال صغار





كيف تعلم طفلك الصمود والصبر للوصول لأهدافه؟

وأكدت أن على الأم تعويد طفلها على الصبر منذ الشهور الأولى بالحديث معه أثناء تحضير الطعام له، وأنها لا

تقدم له الطعام فور حاجته له، وتلك هي الوسيلة الأولى لتعلم الصبر، فالصبر فضيلة يسهل التحكم فيها كشخص بالغ لأننا نتمتع بقدر أكبر من ضبط النفس، ولكن يتم التحكم في عواطف الأطفال الصغار إلى حد كبير ، مضيفة أن الطفل مع تقدم العمر لن يساعده الصبر في التحكم في إشباعه فقط، بل له العديد من الفوائد الأخرى، سواء في تحسين العلاقات، والنجاح الدراسي، وغير ذلك الكثير.

طفل صغير





وأضافت أن هناك عدة خطوات تساعد في الوصول إلى تعليم الأطفال الصبر، وذلك إذا لم تكن الأم قد بدأت منذ نعومة أظافره تعريفه بالصبر، وأن تتخذ مما يحدث في القضية الفلسطينية وما يتابعه الأطفال على الشاشات، بأن الأطفال هناك لم ييأسوا، وصابرين على ما هم فيه، حتى الوصول لهدفهم وهو تحرير أرضهم، كمثال يحتذى به، والتأكيد عليهم أن انتظار الوصول للهدف ليس بسهل، وكلما زادت صعوبته زاد النجاح حلاوة، وأثناء تلك الفترة هناك المزيد من القيم التي سيتعلمها الطفل ومن أهمها ضبط النفس والصبر دون أن يدركوا أنهم يتعلمون، والحفاظ على الهدوء والإيجابية أثناء تعزيز أهمية التحلي بالصبر.

طفلة ناجحة



