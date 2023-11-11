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الأم الخارقة.. فلسطينية تجر طفليها لأكثر من 5 ساعات خلال نزوحها من غزة

11/11/2023 4:22:38 AM
(MENAFN- Youm7) ما زالت فلسطين تعيش مأساة إنسانية بمعنى الكلمة، منذ حرب إسرائيل على غزة ولم تعرف العائلات هناك النوم أو الراحة وبات كل فرد ينظر بخوف وقلق لأفراد عائلته وكأنه يلقى عليه النظرة الأخيرة لأنه يدرك أن في أي وقت سوف يفقده بغارة من الغارات الجوية أو برصاصة من رصاصات الإحتلال، لذلك يحاول كل فرد أن يحمى الآخر أملاً في النجاة.


الأم تجر طفليها

وباتت كل أم تحتضن أطفالها خوفاً عليهم داعية من قلبها أن ينجيها هى وأولادها من غارات العدو الذى لا يعرف الإنسانية أو الرحمة، وتوجد العديد من الصور والفيديوهات التي توضح مدى قوة وصمود الأمهات في غزة وحرصهن على حماية أبنائهن وأخرهن مقطع فيديو سجله الصحفى الفلسطيني معتز العزايزة ، وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعى، لسيدة فلسطينية تشعر بالحزن والخوف من المستقبل الذى ينتظرها هي وطفليها ومع ذلك تظهر صامدة وقوية وهى تجر طفليها الجالسين على مقعدي مخصصة للأطفال.


الأم وطفليها

وقوة وصمود الأم الفلسطينية يتضح في سحبها لطفليها لأكثر من 5 ساعات وهي مسافة 14 كيلومترا، من ساحل غزة إلى المنطقة الوسطى، كما أوضح العزايزة في المنشور المصاحب للفيديو.


الطفلان

وأرادت الأم أن لا تجعل طفليها الصغار أن يشعرا بالتعب ويسيران على أقدامهما فقررت أن تجرهما بالمقعدين، حتى لا يشعرا بالتعب وتحملته هي بدلاً منهما ويبدو إنها نجحت في ذلك حيث ظهر الطفلان وهما يشعران بالراحة والأمان وكأنهما ذاهبان لنزهة مع والدتهما، مما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعى، الذين وصفوها بالأم الخارقة والقوية لتظاهرها بالصمود وقوة تحملها لسيرها هذه المسافة وهى تجر طفليها وتحمل حقائبها الخاصة دون أن تكل أو تمل أو تتوقف لحظة واحدة لحرصها بالبحث عن مكان آمن لطفليها حتى تحميهما
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