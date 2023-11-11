الأم الخارقة.. فلسطينية تجر طفليها لأكثر من 5 ساعات خلال نزوحها من غزة

(MENAFN
- Youm7) ما زالت فلسطين تعيش مأساة إنسانية بمعنى الكلمة، منذ حرب إسرائيل على غزة ولم تعرف العائلات هناك النوم أو الراحة وبات كل فرد ينظر بخوف وقلق لأفراد عائلته وكأنه يلقى عليه النظرة الأخيرة لأنه يدرك أن في أي وقت سوف يفقده بغارة من الغارات الجوية أو برصاصة من رصاصات الإحتلال، لذلك يحاول كل فرد أن يحمى الآخر أملاً في النجاة.
الأم تجر طفليها
وباتت كل أم تحتضن أطفالها خوفاً عليهم داعية من قلبها أن ينجيها هى وأولادها من غارات العدو الذى لا يعرف الإنسانية أو الرحمة، وتوجد العديد من الصور والفيديوهات التي توضح مدى قوة وصمود الأمهات في غزة وحرصهن على حماية أبنائهن وأخرهن مقطع فيديو سجله الصحفى الفلسطيني معتز العزايزة ، وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعى، لسيدة فلسطينية تشعر بالحزن والخوف من المستقبل الذى ينتظرها هي وطفليها ومع ذلك تظهر صامدة وقوية وهى تجر طفليها الجالسين على مقعدي مخصصة للأطفال.
الأم وطفليها
وقوة وصمود الأم الفلسطينية يتضح في سحبها لطفليها لأكثر من 5 ساعات وهي مسافة 14 كيلومترا، من ساحل غزة إلى المنطقة الوسطى، كما أوضح العزايزة في المنشور المصاحب للفيديو.
الطفلان
وأرادت الأم أن لا تجعل طفليها الصغار أن يشعرا بالتعب ويسيران على أقدامهما فقررت أن تجرهما بالمقعدين، حتى لا يشعرا بالتعب وتحملته هي بدلاً منهما ويبدو إنها نجحت في ذلك حيث ظهر الطفلان وهما يشعران بالراحة والأمان وكأنهما ذاهبان لنزهة مع والدتهما، مما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعى، الذين وصفوها بالأم الخارقة والقوية لتظاهرها بالصمود وقوة تحملها لسيرها هذه المسافة وهى تجر طفليها وتحمل حقائبها الخاصة دون أن تكل أو تمل أو تتوقف لحظة واحدة لحرصها بالبحث عن مكان آمن لطفليها حتى تحميهما
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