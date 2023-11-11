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تشكيليون وباحثون: الأسطورة الشعبية فى التراث مادة غنية للمبدعين

11/11/2023 4:22:31 AM
(MENAFN- Youm7) أجمع فنانون وباحثون فى الفن التشكيلى على ضرورة توضيح الفرق بين التراث التقليدى والإبداع فى التراث، مشيرين إلى أن الأسطورة الشعبية مادة غنية فى التراث الإماراتى، وشكلت مركزاً للكثير من التجارب الفنية لتقديم أعمالهم وتجاربهم الخاصة.



جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "التراث والإبداع فى الفن الإماراتى" أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض الشارقة الدولى للكتاب ، شارك فيها الفنان التشكيلى محمد يوسف والفنانة التشكيلية سلمى المرى والباحثة الدكتورة نهى قران.



وأكدت الدكتورة نهى قران أن التراث التقليدى يعنى الفنون الشعبية، أما الإبداع فى التراث فهو نظرية متكاملة عن الإبداع لها علاقة وثيقة بالزمن، مشيرة إلى أهمية الارتكاز على التراث والانطلاق منه لتكوين رؤية خاصة.



من جانبه أوضح الفنان التشكيلى محمد يوسف أن مجتمع الإمارات نشأ فى الخمسينيات والستينيات مجتمعًا استهلاكيًا، فكانت الحرف والصناعات اليدوية وحتى الأهازيج والمواويل لها دور وظيفى، وتقام بغرض محدد، لكن بعد الطفرة النفطية تحول المجتمع من الاستهلاكية إلى الفنية الثقافية، وقال: "الفنانون قاموا بتوظيف التراث وتقديمه بشكل جمالى، وظهرت الأدوات التراثية بشكل فنى متوازن".



من جانبها تحدثت سلمى المرى عن الأسطورة الشعبية وتوظيفها فى العمل الفنى، قائلة: "إن الأسطورة الشعبية مادة غنية فى التراث الإماراتى، وقمت بتوظيفها فى أعمال تشكيلية، ومن الأساطير القديمة "زنوبيا" ملكة تدمر، وكانت وفق الأسطورة الشعبية سيدة شديدة البأس، تسكن جبال رأس الخيمة، وكانت جدتى تروى حكايتها لنا ونحن صغار".



فى إطار الندوة استعرضت الدكتورة نهى قران كتابها "التراث والإبداع فى الفن الإماراتى"، الذى أصدره معهد الشارقة للتراث، قائلة "إن الكتاب استقراء للتاريخ والموروث الإماراتى، يرصد القوة البصرية والمرئية فى التراث، من خلال العديد من الفنانين الذين حملوا موروثهم وانطلقوا منه للتعبير عن هويتهم الخاصة، مثال الدكتورة نجاة مكى التى استلهمت آثار مليحة فى الكتابة والعملات فى أعمال فنية".












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