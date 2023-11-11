ستيف مارتن فخور بحظر روايته فتاة المتجر فى أمريكا.. اعرف الحكاية

MENAFN - Youm7) يحتفل بعض المؤلفين عندما تصبح كتبهم من أكثر الكتب مبيعا، لكن الكاتب ستيف مارتن "فخور" برؤية روايته فى قائمة مختلفة، فمن خلال منشور ساخر على إنستجرام، سخر الكاتب ستيف مارتن من قرار إحدى مدارس فلوريدا بحظر أكثر من 300 كتاب، بما في ذلك روايته القصيرة "فتاة المتجر" التي صدرت عام 2000.

وكتب مارتن على إنستجرام "فخور جدًا بحظر كتابي فتاة المتجر في مقاطعة كولير بولاية فلوريدا.. الآن سيتعين على الأشخاص الذين يرغبون في قراءته أو شراء نسخة".

الكتاب الذى تم تحويله إلى فيلم عام 2005 من بطولة مارتن وكلير دانيس، يحكى قصة امرأة مكتئبة تعمل فى متجر فخم وتبدأ علاقة غرامية مع رجل أعمال ثرى.

غلاف كتاب فتاة المتجر وتعليق الكاتب

يشار إلى أنه تمت إزالة بعض الروايات من المكتبات فى منطقة المدارس العامة فى مقاطعة كولير استجابةً لقانون ولاية فلوريدا، وذلك لأن هذه القصص ومنها قصة فتاة المتجر "تصور أو تصف السلوك الجنسى".

من بين المؤلفين الذين لديهم كتب محظورة فى المدارس الأمريكية توني موريسون، وستيفن تشبوسكي، ونيل جيمان، وجون جرين، وأنجي توماس، وستيفن كينج، وجويس كارول أوتس، وجودي بلوم.