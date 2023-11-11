ستيف مارتن فخور بحظر روايته فتاة المتجر فى أمريكا.. اعرف الحكاية

(MENAFN
- Youm7) يحتفل بعض المؤلفين عندما تصبح كتبهم من أكثر الكتب مبيعا، لكن الكاتب ستيف مارتن "فخور" برؤية روايته فى قائمة مختلفة، فمن خلال منشور ساخر على إنستجرام، سخر الكاتب ستيف مارتن من قرار إحدى مدارس فلوريدا بحظر أكثر من 300 كتاب، بما في ذلك روايته القصيرة "فتاة المتجر" التي صدرت عام 2000.
وكتب مارتن على إنستجرام "فخور جدًا بحظر كتابي فتاة المتجر في مقاطعة كولير بولاية فلوريدا.. الآن سيتعين على الأشخاص الذين يرغبون في قراءته أو شراء نسخة".
الكتاب الذى تم تحويله إلى فيلم عام 2005 من بطولة مارتن وكلير دانيس، يحكى قصة امرأة مكتئبة تعمل فى متجر فخم وتبدأ علاقة غرامية مع رجل أعمال ثرى.
غلاف كتاب فتاة المتجر وتعليق الكاتب
يشار إلى أنه تمت إزالة بعض الروايات من المكتبات فى منطقة المدارس العامة فى مقاطعة كولير استجابةً لقانون ولاية فلوريدا، وذلك لأن هذه القصص ومنها قصة فتاة المتجر "تصور أو تصف السلوك الجنسى".
من بين المؤلفين الذين لديهم كتب محظورة فى المدارس الأمريكية توني موريسون، وستيفن تشبوسكي، ونيل جيمان، وجون جرين، وأنجي توماس، وستيفن كينج، وجويس كارول أوتس، وجودي بلوم.
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