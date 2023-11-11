ماذا يقرأ الغرب في أسبوع؟ تعرف على قائمة الأكثر مبيعا في نيويورك تايمز

(MENAFN
- Youm7)
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية والتى تتضمن مجموعة متنوعة من الكتب فى مجالات مختلفة وجاءت القائمة كالتالى:
رواية الثلاثون القذرة
تأتى رواية الثلاثون القذرة في المرتبة الأولى لقائمة نيويورك تايمز، فهو الكتاب الثلاثون في سلسلة ستيفاني بلوم، بواسطة جانيت ايفانوفيتش، وتدور حول اتباع حارس الأمن سابق لصائغ محلى ويراقب أقاربه طوال الليل.
رواية الثلاثون القذرة رواية "تبادل"
جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية "تبادل" بواسطة جون جريشام، وتدور حول البطل "ميتش ماكدير" الذى أصبح شريكًا فى أكبر شركة محاماة فى العالم،
ويتعرض لمؤامرة شريرة.
تبادل
رواية "الجناح الرابع"
جاءت فى المرتبة الثالثة، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، وتدور أحداثها فى إطار خيالى تاريخي حول فيوليت سورينجيل التى تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
الجناح الرابع
رواية "نار في الجسد"
جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية نار في الجسد، بقلم جينيفر إل أرمنتروت، وهو الكتاب الثالث في سلسلة لحم ونار، ويدور حول البطلين "نيكتوس" و"سيرا".
نارفى الجسد
رواية "السر"
جاءت في الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية "السر" بقلم لي تشايلد وأندرو تشايلد، وهو الكتاب الثامن والعشرون في سلسلة جاك ريتشر، وتدور حول رحلة بحث "ريتشير"
عن أسباب مجموعة من حالات الوفيات الغامضة.
السر
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