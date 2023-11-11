ماذا يقرأ الغرب في أسبوع؟ تعرف على قائمة الأكثر مبيعا في نيويورك تايمز

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية والتى تتضمن مجموعة متنوعة من الكتب فى مجالات مختلفة وجاءت القائمة كالتالى:

رواية الثلاثون القذرة



تأتى رواية الثلاثون القذرة في المرتبة الأولى لقائمة نيويورك تايمز، فهو الكتاب الثلاثون في سلسلة ستيفاني بلوم، بواسطة جانيت ايفانوفيتش، وتدور حول اتباع حارس الأمن سابق لصائغ محلى ويراقب أقاربه طوال الليل.

رواية الثلاثون القذرة رواية "تبادل"

جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية "تبادل" بواسطة جون جريشام، وتدور حول البطل "ميتش ماكدير" الذى أصبح شريكًا فى أكبر شركة محاماة فى العالم،

ويتعرض لمؤامرة شريرة.

تبادل





رواية "الجناح الرابع"

جاءت فى المرتبة الثالثة، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، وتدور أحداثها فى إطار خيالى تاريخي حول فيوليت سورينجيل التى تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.

الجناح الرابعرواية "نار في الجسد"

جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية نار في الجسد، بقلم جينيفر إل أرمنتروت، وهو الكتاب الثالث في سلسلة لحم ونار، ويدور حول البطلين "نيكتوس" و"سيرا".

نارفى الجسد





رواية "السر"

جاءت في الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية "السر" بقلم لي تشايلد وأندرو تشايلد، وهو الكتاب الثامن والعشرون في سلسلة جاك ريتشر، وتدور حول رحلة بحث "ريتشير"

عن أسباب مجموعة من حالات الوفيات الغامضة.

السر







