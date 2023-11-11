أحمد العامرى لليوم السابع: حضور بارز لدور النشر المصرية بمعرض الشارقة

MENAFN - Youm7) سجل معرض الشارقة الدولى للكتاب بدورته الـ 42 أكبر حضور عالمي للدول المشاركة في فعالياته منذ انطلاقه في العام 1981، بالإضافة إلى أنه يجمع 600 مؤلف يوقعون كتبهم الجديدة، من بينهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة، وتستهدف جميع الأعمار من مختلف الاهتمامات.وأجرت "اليوم السابع" حوارًا مع أحمد بن ركاض العامرى الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، الذى كشف عن تفاصيل الدورة الحالية، فإلى نص الحوار..ــ بداية.. نريد أن نستعرض حجم نسبة المشاركة المصرية بمعرض الشارقة؟





هناك زيادة في عدد دور النشر المصرية التي شاركت في معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ42 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر الجاري، إذ أن عدد الدور سجل زيادة عن العام الماضى فمشاركة هذا العام بلغت 284 دار نشر.ــ سجلت الدورة الحالية اكبر نسبة مشاركة عالميا.. فما حجم المشاركة؟





المعرض هذا العام شهد مشاركة ما يقرب من نصف دول العالم حيث بلغ عدد الدول المشاركة109 دولو2003دار نشر، بالإضافة إلى 1057 وكيلا أدبيا و ناشرا في مؤتمر المكتبات، و250 مكتبي شاركوا في مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت أكبر مشاركة عربية تليها جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى المشاركة الكبيرة من الهند والأمريكيتين، وهذا يعزز من مكانة الثقافة العربية بين بقية دول العالم، فالشارقة صارت بوابة للثقافة العربية من الشرق والغرب.ــ يروج معرض الشارقة الدولي للكتاب لمفهوم الثقافة بشكل عام.. تعليقك؟





أن الثقافة تجمع شعوب العالم بمختلف أجناسهم وأعراقهم وأديانهم وأنها على خلاف السياسة تجمع ولا تفرق.. مشيرا الى أن الثقافة جامعة ولغة حوار وتفاهم فكري وإنساني وليست مجال للصراعات والخلافات السياسية.ــ ما هي الآليات المتابعة لتحقيق التقدم والازدهار ثقافيا داخل الشارقة؟





نحن في الشارقة لا نتنافس مع الآخرين وإنما منافستنا مع الذات ومع التطوير المستمر لقدرتنا، وإذا كان هناك متابعةلخطوات الشارقة من بعض المعارض من حولنا فهذا نجاحا لنا ووفقا لرؤية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، والشيخة بدور القاسمى رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وفي النهاية الجميع يخدم الثقافة العربية، بغض النظر عن المردود المالي فالثقافة فعل تراكمي لا نظر فيها للربح بالمعنى المادي أو المباشر، وفى معرض لشارقة الدولي للكتاب المجال مفتوح لعرض جميع الهويات والثقافات والموضوعات من جميع دول العالم في جميع المجالات، كما أن المعرض يبحث عن موضوعات الساعة، وفي هذا الإطار تم استضافة المعرض لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصورى، ورائدة الفضاء الأمريكية سونيتا ويليامز، وكذلك مناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي، كما نجد أنه ليس هناك ضيف في معرض ليس لديه كتاب، ونركز على محورية الكتاب لان المعرض في النهاية معرض للكتاب وكل المحاور والموضوعات والضيوف ينتمون في النهاية لهذا المعنى، والأهم أن برنامج المعرض دولي يتحدث بكل لغات العالم.ــ ماذا عن اختيار الشارقة ضيف شرف معرض سالونيك الدولي للكتاب في 2024" في اليونان؟





هذا الاختيار استحقاق للنجاح الكبير الذي حققته الشارقة ويشرفنا أن نكون جسرا بين الثقافة العربية والإسلامية وبين دول العالم ويكفى أن تعرف أننا قمنا ببيع كل إصدارتنا في معرض كوريا وأكثر من 85 % من عناوين جناح الشارقة في المكسيك والبرازيل.ــ ما هي الدولة المرشحة لأن تكون ضيف معرض الشارقة 2024؟





أنه تم بالفعل من تحديد اسم الدولة وسيتم الإعلان عنها في ختام معرض الشارقة الحالي، هذا بالإضافة إلى أن اللجنة المنظمة تنظر خلال الوقت الحالي أيضًا فى الطلبات المقدمة من 3 دول لاختيار إحدى هذه الدول لتكون ضيف الشرف لمعرض 2025 .ــ نريد أن نتحدث عن التسهيلات التي يقدمها معرض الشارقة للناشرين العرب؟





هناك معاملة خاصة لدول شمال إفريقيا نظرا لبعد المسافة وتكاليف الشحن، كما هيئة الشارقة للكتاب تدعم الدول في هذا الإطار، ما توفره المنطقة الحرة في الشارقة في مدينة النشر من إمكانية طبع الكتب حسب الطلب وبأسرع وقت حتى لو أراد صاحب الكتاب نسخة واحدة وهو ما يغني عن نقل وشحن وتكاليف كثيرة، فنحن نحاول بقدر المستطاع أن نعزز صناعة نشر الكتاب العربي على مستوى العالم.ــ خلال دورة المعرض 2023 تم اختيار الروائى الكبير إبر اهيم الكونى شخصية المعرض .. فكيف يتم اختيار شخصية المعرض؟





هناك لجنة تختار شخصية المعرض وفق ضوابط ومعايير، وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختيار شخصيات ورموز الثقافة العربية حيث تم من قبل اختيار العديد من الأسماء الأدبية العربية البارزة لأن الأهم أن تكون شخصية لها تأثير ثقافى لافت.ــ ماذا عن معايير اختيار الكتاب والأدباء بمعرض الشارقة؟





ــ أن الاختيار يتم على أساس معيارين "الأول" نجوم الكتابة من أصحاب الجماهيرية مثل أحلام مستغانمى وأحمد مراد، و"الثانى" الكتاب الكبار من أصحاب الحضور النخبوى والمستوى الأدبي الكبير ومنهم كتاب نوبل وكذلك كتاب الإثارة والغموض، بمعنى أننا نحرص على التنوع وإرضاء جميع الأذواق، حتى عندما نستضيف نجوم الفن والغناء مثل كاظم الساهر فالاستضافة تدور حول دور الكتاب في حياتهم أو إقبالهم على نشر أول كتاب في حياتهم مثل رائدة الفضاء الأمريكية التي نشرت كتاب عن تجربتها في الفضاء وهي معنا هذا العام لتعرض تجربتها على الجمهور.ــ كيف ترى المنافسة بين المعارض الدولية للكتاب؟





الثقافة العربية عظيمة ومتجذرة مليئة بالكنوز ونسعد بكل من ينافسنا في دعمها ورعايتها لأننا نتكامل من أجل تحقيق هدف واحد فقط .. مشيرا الى أن الإمارات كانت من أوائل الدول العربية التي شاركت في معرض المكسيك وبعد ذلك شاركت دول عربية أخرى وهذا أسعدنا كثيرا لأننا كلنا واحد.