متى بدأ البشر شن الحروب؟.. علماء الأنثروبولوجيا والآثار يجيبون

MENAFN - Youm7) تؤكد الدراسات الحديثة أن الحرب المنظمة لم تنشأ حتى العصر الحجرى الحديث، عندما بدأت بعض مجتمعات الزراعة فى العيش فى مستوطنات دائمة، بينما تشير الأدلة الأثرية إلى أن حروب العصر الحجرى الحديث تطورت من اشتباكات ومذابح صغيرة النطاق إلى صراعات أطول وأكثر تعقيدًا.

وقال لوك جلواكى، الأستاذ المساعد فى الأنثروبولوجيا بجامعة بوسطن الأمريكية، والخبير فى تطور الكائنات الحية "شارك البشر الأوائل فى الحرب بالمعنى الأوسع فقط، وبالنسبة لمعظم تاريخ جنسنا البشرى، كانت الجروب صغيرة المدى جدًا وغير منظمة ولا مركزية"، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

الادوات الحجرية

وأوضح جلواكي، أنه منذ ما يقرب من 12 ألف سنة، ظهرت الزراعة وازدادت الكثافة السكانية حتى فى المناطق التى لا توجد بها محاصيل ومن ثم بدأ التدافع والتنافس على مصادر الطعام.

وأكد علماء الآثار وقوع مذبحة قبل نحو 10 آلاف عام بالقرب من بحيرة توركانا فى كينيا، حيث ظهرت على الضحايا علامات الأيدى المقيدة وجروح السهام والجماجم المكسورة، ووقعت المذبحة بسبب الطعام.

وفى ألمانيا وقعت مذبحة قبل نحو 7000 عام، عندما قام المهاجمون على ما يبدو بتعذيب ضحاياهم جزئيًا عن طريق كسر عظام ساقهم وقد تم الكشف عن مذابح مماثلة من العصر الحجرى الحديث فى أماكن أخرى فى ألمانيا والنمسا، وكذلك فى كرواتيا وفرنسا.

وفى الوقت نفسه قام سكان أريحا، وهي من أقدم المدن في العالم، ببناء أسوار المدينة نحو 8000 قبل الميلاد، على ما يبدو لإبعاد الغزاة.

ومع ذلك فقد اتضح أن بعض المعارك في العصر الحجري الحديث على الأقل ربما كانت أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا، وفقًا للدراسة، التي حللت بقايا الهياكل العظمية لـ 338 فردًا ماتوا في شمال إسبانيا منذ 5400 إلى 5000 عام، في الأصل أن هذه البقايا، التي اكتشفتها جرافة عن طريق الخطأ في عام 1985، تشكل مذبحة أخرى من العصر الحجري الحديث.

وتقول الكاتبة الرئيسية تيريزا فرنانديز كريسبو، عالمة الآثار فى جامعة بلد الوليد فى إسبانيا "نعتقد أن العالم شهد معارك نتيجة صراع إقليمى بين المجموعات"، مضيفة: "المنافسة على الموارد والتعقيد الاجتماعي كان من الممكن أن يكونا مصدرا للتوتر، ومن المحتمل أنهما تصاعدا إلى أعمال عنف مميتة".

وبدأت الأدوات والأسلحة النحاسية تحل محل رؤوس السهام الحجرية ورؤوس الرماح والشفرات والفؤوس في الشرق الأوسط وأماكن أخرى وبحلول الوقت الذي وصل فيه العصر البرونزي حوالي عام 3300 قبل الميلاد، كانت الحضارات المبكرة في بلاد ما بين النهرين وشمال أفريقيا قد طورت جيوشًا كبيرة مع قادة رسميين وسلاسل قيادية ووحدات متميزة وأنظمة إمداد، وكانت هذه الحضارات قادرة على توثيق حملاتها العسكرية.