تحديث جديد من جوجل لمتصفح كروم.. يؤثر على مستخدمى أيفون فقط

MENAFN - Youm7) تُجري جوجل تغييرًا كبيرًا على إصدار iOS من كروم، حيث أن التغيير الذي نتحدث عنه هو الطريقة التي يقوم بها كروم بمزامنة بيانات المستخدمين مع حساب جوجل، وحتى الآن، كان لدى Chrome مزامنة تسمح للمستخدمين برؤية الإشارات المرجعية والسجل وعلامات التبويب وما إلى ذلك عبر أجهزة متعددة مرتبطة بحساب جوجل نفسه، كما سمح للمستخدمين بتسجيل الدخول تلقائيًا إلى مواقع جوجل.لكن بحسب تقرير موقع TOI الهندى، فيقال إن جوجل تتخلص من Chrome Sync من إصدار iOS للتطبيق، وقد كشف التقرير أن جوجل قد استبدلت Chrome Sync ومن الآن فصاعدًا، سيحتاج المستخدمون فقط إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل في Chrome تمامًا مثل أي خدمة جوجل أخرى.وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيقوم تلقائيًا بمزامنة الإشارات المرجعية وقراءة القوائم وكلمات المرور ومعلومات الدفع والعناوين والإعدادات المحفوظة، وذكرت جوجل أن الاشتراك للحصول على حساب جوجل لمتصفح Chrome هو أمر اختياري تمامًا ويمكن للمستخدمين استخدام المتصفح دون ربطه بحساب جوجل.ومع ذلك، لن يقوم بمزامنة الإشارات المرجعية والسجل وعلامات التبويب وما إلى ذلك عبر الأجهزة. ومع ذلك، سيظل المتصفح يحفظ الإشارات المرجعية وكلمات المرور والمعلومات الأخرى.كيف سيؤثر ذلك على المستخدمين

ستؤدي إزالة Chrome Sync إلى تسهيل الأمور وجعلها أكثر سلاسة بالنسبة لمستخدمي أيفون، وباستخدام Chrome Sync، كان على المستخدمين تمكينه يدويًا لمزامنة البيانات عبر الأجهزة، باستخدام خيار تسجيل الدخول الجديد، سيتعين على المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بهم وسيبدأ كل شيء في المزامنة تلقائيًا.

ومن المهم ملاحظة أن Chrome Sync لن يتأثر على سطح المكتب وAndroid وسيستمر في العمل كما كان من قبل، أيضًا، سيبدأ إصدار تحديث iOS لمتصفح Chrome في الأسابيع المقبلة.