من الفابلت لـالذكاء الاصطناعى.. مصطلحات تقنية تصدرت الترند

MENAFN - Youm7) وصل انتشارللذكاء الاصطناعي إلى مرحلة أخرى، بعدما اختاره قاموس كولينز باعتباره كلمة العام، ووصفه بـ"نمذجة الوظائف العقلية البشرية بواسطة برامج الكمبيوتر، حيث تضاعف استخدامه أربع مرات خلال العام الجاري، وشهدت المصطلحات التقنية التي فازت سابقًا أو تم إدراجها في القائمة المختصرة لكلمة كولينز لهذا العام حظوظًا مختلطة، إليك كيف كان أداؤهم:





فابلت 2013

يشير الفابلت، وهو عبارة عن مجموعة من الهاتف والكمبيوتر اللوحي، إلى الأجهزة المحمولة التي تقع بين الأحجام.





بتكوين 2013

لقد اجتذبت بتكوين المستثمرين في لعبة Rollercoasters منذ أن رشحها الناشر البريطاني كولينز، وصلت إلى أعلى سعر على الإطلاق عند حوالي 65000 يورو في نوفمبر 2021، قبل أن تنخفض إلى حوالي 32500 يورو خلال الفترة الحالية.

سايبرنت 2013

سيبرنت

هو اسم غير رسمي لمؤيد الحزب الوطني الاسكتلندي آنذاك الذي يقوم بحملات عبر الإنترنت من أجل استقلال اسكتلندا، وسط الدعوات المتزايدة لإجراء استفتاء ثان، تستعيد الكلمة زخمها.





Contactless 2015

من الصعب علينا أن نتخيل عالمًا قبل الدفع اللاتلامسي ومع ذلك أظهرت رحلة برية أوروبية أن التكنولوجيا لا تزال لديها الكثير من إمكانات النمو.





Uberization 2016

أصبحت خدمة Uberization منتشرة في كل مكان منذ عام 2016، وهو مصطلح يشير إلى اعتماد طريقة تغير السوق لتوريد المنتجات والخدمات، وقد دخل هذا المفهوم إلى أسواق جديدة مع نمو استخدام الهاتف المحمول عالميًا.





إنستا 2017

بينما يستمر إنستجرام في جذب مستخدمين جدد، أصبح مصطلح "IG" أكثر شيوعًا من "Insta"، وفقًا لمؤشرات جوجل، لكن مصدر القلق الأكبر للتطبيق هو الصعود المستمر لـ "تيك توك".





يونيكورن 2017

يشير وحيد القرن في الأصل إلى مخلوق قرني وهمي، لكنه حصل على مكان في القائمة المختصرة لمعنيه الثاني وهي شركة ناشئة مملوكة للقطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وصلت مثل هذه الشركات إلى ذروتها في عام 2021، عندما ارتفع عدد الشركات الناشئة الجديدة إلى 787 شركة، ولكن في عام 2022 كان هناك انخفاض بنسبة 90%.





التزييف العميق 2019

لم تتمكن تقنية Deepfakes بعد من خلق دوامة التضليل التي توقع العديد من الخبراء ظهورها في عام 2017.





انفلونسر - 2019

إن الإرث المميز لـ إنستجرام هو عنوان "الوظيفة" المثيرة للجدل على إنستجرام بالمصطلح المعروف بإسم "المؤثر".





TikToker- 2020

ومصطلح

TikToker أصبح هاجسًا للمسوقين في عام 2020، ووصل تيك توك

إلى 1.5 مليار مستخدم في عام 2023 – بزيادة قدرها 16% عن العام السابق.





2021 - ميتافيرس

بدأت الطفرة التحولية مع التغيير الكبير للعلامة التجارية لفيسبوك، لكنها تلاشت بعد ذلك بسرعة. لقد أدى مزيج من الخسائر المالية المذهلة والتقنيات المضحكة والانفجار التوليدي للذكاء الاصطناعي إلى إعادة هذا المفهوم إلى الأرض.

العملات المشفرة -2021

ارتفعت أسعار العملات المشفرة إلى مستويات مذهلة في عام 2019، لكنها حاليا دخلت في شتاء العملات المشفرة، ومع ذلك هناك دلائل تشير إلى أن السوق الهابطة قد تقترب من نهايتها.





Pingdemic - 2021

أصبح Pingdemic مصطلحًا شائعًا عندما كانت تطبيقات COVID-19 تنصح المستخدمين بشكل متكرر بالعزل الذاتي، ولحسن الحظ تراجع الوباء في نهاية المطاف، مما جعل الكلمة مجرد ذكرى - في الوقت الحالي.





الرموز غير القابلة للإستبدال-2021

شهدت الرموز غير القابلة للإستبدال إنتشارا في عام 2021، لكن انخفض تداولها NFTs بنسبة 81% بين يناير 2022 ويوليو 2023.





يبدو من غير المرجح أن يعاني الذكاء الاصطناعي من مصير خطير، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة وتدخل نطاقًا متزايدًا من التطبيقات، وسط توقعات بإستمرار التقدم.