لعشاق الجيمز.. نصائح لتحقيق أفضل أداء عند ممارسة الألعاب على الكمبيوتر

MENAFN - Youm7) تطورت أجهزة الكمبيوتر بشكل كبير في السنوات الماضية، ومن بين كل ما يمكنك القيام به على جهاز الكمبيوتر فى الوقت الحاضر، تعد الألعاب بالتأكيد واحدة من أكثر الجوانب جاذبية، وفي حين أن بعض المستخدمين تركوا الكمبيوتر الشخصى بسبب ظهور الهواتف الذكية، إلا أن الألعاب لا تزال تمثل أحد الأسباب الرائعة التى تجعل المستخدم القوى يستثمر فى إعداد قوى.وفيما يلى بعض النصائح التى ستساعدك على تحسين تجربتك بشكل أكبر، بغض النظر عن أجهزتك، ومن خلال هذا الموضوع سنقدم لك بعض النصائح الرائعة التى ستساعدك على تحسين إعدادك للألعاب.1 – قم بتشغيل وضع الألعاب "Game Mode"

أهم الاشياء اولا. نعم، يوفر Windows 11 وضعًا لائقًا يعمل على تحسين الألعاب من تلقاء نفسه، تدرك Microsoft جيدًا مدى حب مستخدمي أجهزة الكمبيوتر للألعاب، ولهذا السبب تحظى Game Pass بشعبية كبيرة حتى على أجهزة الكمبيوتر، مع أخذ التحسين الأفضل بعين الاعتبار، قامت الشركة بتطوير وضع اللعب، هذا هو الإعداد الذي يدير موارد النظام تلقائيًا للحصول على أداء أفضل أثناء اللعب.

لتشغيل وضع اللعبة، اتبع الخطوات التالية: - اضغط على زر ابدأ على لوحة المفاتيح واكتب اللعبة - انقر فوق إعدادات وضع اللعبة بمجرد ظهورها - انقر فوق الزر لتشغيل وضع اللعبة.2 - تعطيل إشعارات Windows

أضافت مايكروسوفت فى الإصدارات الأخيرة ميزة الإشعارات على نظام ويندوز. يتيح ذلك للمستخدمين أن يكونوا على دراية بأي رسالة جديدة تأتي، وتنبيهات جديدة، وما إلى ذلك، وهو يعمل تمامًا كما يعمل على الهاتف الذكى العادى، ومع ذلك، عندما تلعب الألعاب في وضع ملء الشاشة، فقد يؤدي ذلك إلى كسر الانغماس.

لحسن الحظ، لدى Windows إعداد يسمح للمستخدم بتعطيل الإشعارات في أوقات محددة أو عند حدوث أشياء معينة.للوصول إلى الإعدادات اتبع الخطوات التالية: - اضغط على زر ابدأ في Windows على جهاز الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح واكتب مساعد التركيز - في إعدادات التركيز، انقر على الإشعارات - "التنبيهات من التطبيقات والنظام، عدم الإزعاج" - ابحث عن الإعداد "تشغيل عدم الإزعاج تلقائيًا" - حدد "عند ممارسة لعبة" وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديد أوقات محددة من اليوم لتشغيل وضع عدم الإزعاج، ينجح هذا إذا كنت تعلم أنك تلعب دائمًا في المساء على سبيل المثال، ما عليك سوى ضبط الوقت الذي تلعب فيه الألعاب بانتظام والاستمتاع بتجربة سلسة دون إشعارات لكسر الانغماس.3 - قم بتشغيل ميزة "Hardware-Accelerated GPU"

تعد Hardware-Accelerated GPU ميزة جديدة تسمح لجهازك بتحسين الأداء وتقليل زمن الوصول، إذا كان لديك الجهاز المناسب (بطاقة رسومات حديثة، على سبيل المثال) وتعمل بنظام التشغيل Windows 10 أو 11، فيمكنك بسهولة تشغيل هذا الإعداد، تمامًا مثل وضع اللعبة:

- اضغط على زر ابدأ وابحث عن إعدادات الرسومات - ثم انقر لتشغيل جدولة GPU المسرَّعة بالأجهزة - قم بالتمرير لأسفل وعرض إعدادات "تفضيلات أداء الرسومات" - من هذه القائمة، يمكنك اختيار التطبيق لتعيين تفضيلاتك.- انقر على التطبيق، ثم انقر على الخيارات وحدد الأداء العالي - كرر ذلك مع أي لعبة تريد فيها أقصى قدر من الأداء.4 – اضبط الإعدادات للحصول على أفضل أداء

يركز Windows على أفضل مظهر ممكن لواجهة المستخدم الخاصة به، من الواضح أنه مع معالجة وحدة معالجة الرسومات لهذه المهام، يمكن أن يكون لهذه التأثيرات المرئية تأثير سلبي على أداء الألعاب، لذا، يمكنك محاولة إعطاء الأولوية للأداء بدلاً من المظهر على Windows.

لفعل هذا: -اضغط على زر بدء تشغيل Windows على جهاز الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح واكتب المظهر والأداء -انقر فوق "ضبط أداء ومظهر Windows" عند ظهوره -ابحث عن الإعداد الذي يقول "الضبط للحصول على أفضل أداء" -حدد ذلك وانقر فوق تطبيق -في علامة التبويب خيارات متقدمة، انقر للتأكد من تعيين أفضل أداء للبرامج وليس للمهام الخلفية5 – قم بإيقاف تشغيل دقة المؤشر المحسنة

قامت Microsoft بتطوير ميزة تهدف إلى تحسين تجربة استخدام Mouses. ومع ذلك، يمكن أن يصبح الأمر مشكلة بالنسبة للاعبين، خاصة أولئك الذين اشتروا أجهزة ماوس متطورة مع إعدادات DPI متعددة. يمكنك إيقاف تشغيل دقة المؤشر لتعديلها مباشرة من الماوس.

- اضغط على ويندوز لوحة المفاتيح واكتب "مؤشر الماوس" - انقر فوق "تغيير عرض مؤشر الماوس أو سرعته" - ضمن إعدادات السوق "الحركة"، قم بإلغاء تحديد خيار "تحسين دقة المؤشر". - انقر فوق تطبيق. مرة أخرى، إذا كان لديك ماوس ألعاب متقدم، فمن المحتمل أن يحتوي أيضًا على برنامج خاص. تتمتع ماوسات الألعاب الحديثة بخيارات معدل اقتراع مرتفع. يمكنك تحديد ما هو الأعلى – 1000 هرتز، أو 4000 هرتز، أو 8000 هرتز.6 – حافظ على تحديث برامج التشغيل الخاصة بك

إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل أداء، فمن المهم ليس فقط التأكد من تحديث Windows بانتظام، ولكن تحديث بطاقات الرسومات الخاصة بك أيضًا، هناك أجزاء متعددة من أجهزتك تحتاج إلى التحديث للحصول على أفضل أداء فى الألعاب.

ومع ذلك، تعد برامج تشغيل الرسومات ضرورية للحصول على تجربة لعب جيدة.