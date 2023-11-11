Saturday, 11 November 2023 02:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متاحة هذا الشهر.. ميتا تطلق نسخة فيس بوك خالية من الإعلانات باشتراك شهرى

11/11/2023 4:22:25 AM
(MENAFN- Youm7) زادت الإعلانات عبر منصات Meta على كل من انستجرام وفيس بوك بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، لكن هذا قد يتغير قريباً، على الأقل في أوروبا، حيث أعلنت شركة Meta أنها بدءًا من هذا الشهر، ستوفر للأشخاص الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا فرصة الدفع مقابل اشتراك شهري يزيل الإعلانات التي عادةً ما تغمر خلاصات المستخدم.

وبالإضافة إلى التمرير بدون إعلانات، فإن المستخدمين في الاشتراك الخالي من الإعلانات سوف يقومون بالتمرير بدون ما يعرف بـ"تتبع السلوك"، مما يخفف من مخاوف الخصوصية التي ابتليت بها فيسبوك لسنوات - على الأقل بالنسبة للمستخدمين الأوروبيين.
في الواقع، وفقًا لميتا، فإن قرار تقديم اشتراك خالٍ من الإعلانات يتعلق بالامتثال للوائح الأوروبية المتغيرة، ستظل تكسب أموال الشركة، على الرغم من أن Meta تتقاضى 9.99 يورو شهريًا (الويب) أو 12.99 يورو شهريًا (iOS وAndroid) للوصول إلى الإصدارات الخالية من الإعلانات من الأنظمة الأساسية.
وتقول Meta إن رسوم الاشتراك ستغطي في البداية جميع الحسابات المرتبطة في مركز حساب المستخدم، ومع ذلك، سترتفع التكلفة بمقدار 6 يورو إضافية شهريًا لكل حساب إضافي بدءًا من 1 مارس 2024.








MENAFN11112023000132011024ID1107410519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث