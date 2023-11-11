عمليات شركة American Tower Corporation في أفريقيا لتعزيز اتصال MTN Nigeria من خلال اتفاقية مستدامة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )- أعلنت اليوم شركتا American Tower Corporation في أفريقيا (يشار إليها هنا باسم ATC ، أو الشركة)، وMTN Nigeria، عن دخولهما في اتفاقية جديدة من المتوقع أن تعزز الاتصال اللاسلكي في جميع أنحاء نيجيريا.

بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم ATC Africa بتسهيل الإيجارات الجديدة لشركة MTN Nigeria على مدى عدة سنوات، بدءًا من النصف الثاني من عام 2024. تتوقع الشركة تلبية متطلبات موقع MTN Nigeria من خلال الاستفادة من محفظة ATC Africa الواسعة التي تضم أكثر من 8000 موقع في نيجيريا، والتي يتضمن جزء كبير منها بالفعل حلول الطاقة الخضراء. إضافة إلى ذلك، سيتم نشر مواقع جديدة وفقًا لمواصفات الموقع الأخضر لشركة ATC Africa.

أعرب Marek Busfy، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لشركة ATC Africa عن حماسه للإعلان، قائلاً: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع MTN Nigeria. نعتقد أن هذه الاتفاقية، التي تضمن التأجير التدريجي لمحفظتنا الحالية وخط تطوير قوي، توضح القيمة المتميزة التي يمكن أن توفرها ATC Africa لعملائها من خلال جودة الأصول لدينا، وقدرات البناء الرائدة التي تناسبها، وعروض الطاقة كخدمة والمواقع الخضراء الأفضل في فئتها.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع وتحسين الخدمات اللاسلكية في نيجيريا مع إعطاء الأولوية للاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة.

قال Karl Toriola، الرئيس التنفيذي لشركة MTN Nigeria: "من خلال هذه الشراكة مع ATC Africa، فإننا نمهد الطريق لعهد جديد من الاتصال في نيجيريا، عهد لا يلبي فقط المطالب المتزايدة لعملائنا ولكنه يتماشى أيضًا مع التزامنا بالاستدامة والمسؤولية البيئية".

حول American Tower

American Tower، واحدة من أكبر صناديق الاستثمار العقاري العالمية، وهي مالك ومشغل ومطور مستقل رائد لعقارات الاتصالات متعددة المستأجرين مع محفظة تضم ما يقرب من 225000 موقع اتصالات وبصمة مترابطة للغاية لمرافق مراكز البيانات الأمريكية. لمزيد من المعلومات حول American Tower، يرجى زيارة قسم "مواد الأرباح" و"عروض المستثمرين التقديمية" على موقعنا الإلكتروني لعلاقات المستثمرين على .

American Tower in Africa

أنشأنا وجودنا في أفريقيا في عام 2011 ونقوم اليوم بتشغيل ما يقرب من 24000 موقع في بوركينا فاسو وغانا وكينيا والنيجر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وأوغندا. يندرج ضمن عملائنا مشغلي شبكات الهاتف المحمول الرائدين في المنطقة. ساعد الوصول إلى خدمات النطاق العريض في إطلاق مجموعة من الفرص والخدمات الجديدة التي تعزز سبل عيش الأفارقة، وتحفز النمو الاقتصادي في أفريقيا، وتعزز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للقارة.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" تتعلق بأهداف American Tower ومعتقداتها وتوقعاتها وإستراتيجياتها وأهدافها وخططها ونتائج التشغيل المستقبلية والافتراضات الأساسية والبيانات الأخرى التي لا تستند بالضرورة إلى الحقائق التاريخية. يمكن تحديد البيانات التطلعية بشكل عام من خلال استخدام كلمات مثل "توقع" أو "يعتقد" أو "يستمر" أو "يمكن" أو "يقدر" أو "يتوقع" أو "يتنبأ" أو "ينوي" أو "قد" أو "يخطط" أو "مشروع" أو "محتمل" أو "يسعى" أو "يجب" أو "يفكر" أو "سوف" أو "ربما" وتعبيرات مماثلة، أو قد تستخدم تواريخ مستقبلية. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية لشركة American Tower نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك تلك العوامل المنصوص عليها في البند 1 أ من النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما تم تحديثها في النموذج 10-Q للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، تحت عنوان "عوامل الخطر". لا تتعهد American Tower بتحديث المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي لتعكس الأحداث أو الظروف التي تحدث لاحقًا.

حول MTN Nigeria

MTN Nigeria هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الاتصالات في أفريقيا، حيث تربط أكثر من 77 مليون شخص في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد مع بعضهم البعض ومع العالم. واسترشادًا بالاعتقاد بأن الجميع يستحقون فوائد الحياة العصرية والمتصلة، ظل موقع شركة MTN Nigeria الريادي في التغطية والقدرات والابتكار ثابتًا منذ إطلاقها في عام 2001. MTN Nigeria هي جزء من مجموعة MTN، وهي مجموعة اتصالات متعددة الجنسيات، تعمل في 19 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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