عمليات شركة American Tower Corporation في أفريقيا لتعزيز اتصال MTN Nigeria من خلال اتفاقية مستدامة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )- أعلنت اليوم شركتا American Tower Corporation في أفريقيا (يشار إليها هنا باسم ATC ، أو الشركة)، وMTN Nigeria، عن دخولهما في اتفاقية جديدة من المتوقع أن تعزز الاتصال اللاسلكي في جميع أنحاء نيجيريا.
بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم ATC Africa بتسهيل الإيجارات الجديدة لشركة MTN Nigeria على مدى عدة سنوات، بدءًا من النصف الثاني من عام 2024. تتوقع الشركة تلبية متطلبات موقع MTN Nigeria من خلال الاستفادة من محفظة ATC Africa الواسعة التي تضم أكثر من 8000 موقع في نيجيريا، والتي يتضمن جزء كبير منها بالفعل حلول الطاقة الخضراء. إضافة إلى ذلك، سيتم نشر مواقع جديدة وفقًا لمواصفات الموقع الأخضر لشركة ATC Africa.
أعرب Marek Busfy، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لشركة ATC Africa عن حماسه للإعلان، قائلاً: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع MTN Nigeria. نعتقد أن هذه الاتفاقية، التي تضمن التأجير التدريجي لمحفظتنا الحالية وخط تطوير قوي، توضح القيمة المتميزة التي يمكن أن توفرها ATC Africa لعملائها من خلال جودة الأصول لدينا، وقدرات البناء الرائدة التي تناسبها، وعروض الطاقة كخدمة والمواقع الخضراء الأفضل في فئتها.
تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع وتحسين الخدمات اللاسلكية في نيجيريا مع إعطاء الأولوية للاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة.
قال Karl Toriola، الرئيس التنفيذي لشركة MTN Nigeria: "من خلال هذه الشراكة مع ATC Africa، فإننا نمهد الطريق لعهد جديد من الاتصال في نيجيريا، عهد لا يلبي فقط المطالب المتزايدة لعملائنا ولكنه يتماشى أيضًا مع التزامنا بالاستدامة والمسؤولية البيئية".
حول American Tower
American Tower، واحدة من أكبر صناديق الاستثمار العقاري العالمية، وهي مالك ومشغل ومطور مستقل رائد لعقارات الاتصالات متعددة المستأجرين مع محفظة تضم ما يقرب من 225000 موقع اتصالات وبصمة مترابطة للغاية لمرافق مراكز البيانات الأمريكية. لمزيد من المعلومات حول American Tower، يرجى زيارة قسم "مواد الأرباح" و"عروض المستثمرين التقديمية" على موقعنا الإلكتروني لعلاقات المستثمرين على .
American Tower in Africa
أنشأنا وجودنا في أفريقيا في عام 2011 ونقوم اليوم بتشغيل ما يقرب من 24000 موقع في بوركينا فاسو وغانا وكينيا والنيجر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وأوغندا. يندرج ضمن عملائنا مشغلي شبكات الهاتف المحمول الرائدين في المنطقة. ساعد الوصول إلى خدمات النطاق العريض في إطلاق مجموعة من الفرص والخدمات الجديدة التي تعزز سبل عيش الأفارقة، وتحفز النمو الاقتصادي في أفريقيا، وتعزز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للقارة.
ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" تتعلق بأهداف American Tower ومعتقداتها وتوقعاتها وإستراتيجياتها وأهدافها وخططها ونتائج التشغيل المستقبلية والافتراضات الأساسية والبيانات الأخرى التي لا تستند بالضرورة إلى الحقائق التاريخية. يمكن تحديد البيانات التطلعية بشكل عام من خلال استخدام كلمات مثل "توقع" أو "يعتقد" أو "يستمر" أو "يمكن" أو "يقدر" أو "يتوقع" أو "يتنبأ" أو "ينوي" أو "قد" أو "يخطط" أو "مشروع" أو "محتمل" أو "يسعى" أو "يجب" أو "يفكر" أو "سوف" أو "ربما" وتعبيرات مماثلة، أو قد تستخدم تواريخ مستقبلية. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية لشركة American Tower نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك تلك العوامل المنصوص عليها في البند 1 أ من النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما تم تحديثها في النموذج 10-Q للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، تحت عنوان "عوامل الخطر". لا تتعهد American Tower بتحديث المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي لتعكس الأحداث أو الظروف التي تحدث لاحقًا.
حول MTN Nigeria
MTN Nigeria هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الاتصالات في أفريقيا، حيث تربط أكثر من 77 مليون شخص في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد مع بعضهم البعض ومع العالم. واسترشادًا بالاعتقاد بأن الجميع يستحقون فوائد الحياة العصرية والمتصلة، ظل موقع شركة MTN Nigeria الريادي في التغطية والقدرات والابتكار ثابتًا منذ إطلاقها في عام 2001. MTN Nigeria هي جزء من مجموعة MTN، وهي مجموعة اتصالات متعددة الجنسيات، تعمل في 19 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط.
لمعرفة المزيد عن MTN Nigeria، تفضل بزيارة
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا
هاتف:Lakinbofa Goodluck على +234 (0) 803 200 0224
البريد الإلكتروني:
البريد الإلكتروني:
تابعنا:
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN11112023004146001356ID1107410510