78.41 مليار دولار قيمة الصفقات المبدئية في معرض الصين الدولي السادس للاستيراد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصل حجم الصفقات المبدئية في معرض الصين الدولي السادس للاستيراد ما قيمته 78.41 مليار دولار أمريكي لمشتريات بضائع وخدمات عام واحد، ما يمثل رقما قياسيا.
وقال سون تشنغ هاي، نائب مدير مكتب المعرض خلال مؤتمر صحفي وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) إن الرقم المذكور يمثل ارتفاعا بنسبة 6.7% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار سون إلى أن ممثلين من 154 دولة ومنطقة ومنظمة دولية حضروا المعرض، مضيفًا أن أكثر من 3400 شركة من 128 دولة ومنطقة شاركت في المعرض، وعرضت خلاله 442 منتجا وتقنية وخدمة جديدة.
وقال المسؤول إنه كان هناك 289 شركة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 والشركات الصناعية الرائدة ضمن المشاركين في المعرض، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.
وفي منطقة حاضنة للابتكار، تم عرض أكثر من 300 مشروع ابتكاري من 39 دولة ومنطقة في معرض هذا العام. وفاق عدد المشاريع الابتكارية هذا العام نظيرتها في العامين الماضيين مجتمعة.
هذا وقد بدأت أعمال التسجيل في معرض الصين الدولي السابع للاستيراد، حيث سجلت نحو 200 شركة مسبقًا للمشاركة في المعرض المقبل مع حجز مساحة عرض تزيد على 100 ألف متر مربع، وفقًا للمكتب.
أ.ش.أ
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