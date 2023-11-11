78.41 مليار دولار قيمة الصفقات المبدئية في معرض الصين الدولي السادس للاستيراد

MENAFN - Al-Borsa News) وصل حجم الصفقات المبدئية في معرض الصين الدولي السادس للاستيراد ما قيمته 78.41 مليار دولار أمريكي لمشتريات بضائع وخدمات عام واحد، ما يمثل رقما قياسيا.

وقال سون تشنغ هاي، نائب مدير مكتب المعرض خلال مؤتمر صحفي وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) إن الرقم المذكور يمثل ارتفاعا بنسبة 6.7% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار سون إلى أن ممثلين من 154 دولة ومنطقة ومنظمة دولية حضروا المعرض، مضيفًا أن أكثر من 3400 شركة من 128 دولة ومنطقة شاركت في المعرض، وعرضت خلاله 442 منتجا وتقنية وخدمة جديدة.

وقال المسؤول إنه كان هناك 289 شركة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 والشركات الصناعية الرائدة ضمن المشاركين في المعرض، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.

وفي منطقة حاضنة للابتكار، تم عرض أكثر من 300 مشروع ابتكاري من 39 دولة ومنطقة في معرض هذا العام. وفاق عدد المشاريع الابتكارية هذا العام نظيرتها في العامين الماضيين مجتمعة.

هذا وقد بدأت أعمال التسجيل في معرض الصين الدولي السابع للاستيراد، حيث سجلت نحو 200 شركة مسبقًا للمشاركة في المعرض المقبل مع حجز مساحة عرض تزيد على 100 ألف متر مربع، وفقًا للمكتب.

أ.ش.أ