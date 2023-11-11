توتال إنيرجييز بصدد شراء محطات توليد للطاقة بالغاز في تكساس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقترب شركة“توتال انيرجييز” من إبرام صفقة لشراء محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي في تكساس، ضمن خطط التوسع في السوق الأمريكية، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، تعود ملكية محفظة تضم نحو 2.3 جيجاواط إلى شركة الطاقة“تكسجين باور TexGen Power”، وتوفر قدرة تعادل أكثر من مفاعلين نوويين.
وبحسب إدارة شبكة الكهرباء في تكساس، والمعروفة اختصارًا باسم“إركوت”، فإن الطاقة المولدة تكفي لخدمة ما يقرب من نصف مليون منزل في الأيام الأكثر حرارة في الولاية الأمريكية.
يأتي هذا ضمن خطط شركة النفط الفرنسية للوصول إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة عالميًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 20.2 جيجاواط في نهاية الربع الثالث من هذا العام.
أرقام
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