توتال إنيرجييز بصدد شراء محطات توليد للطاقة بالغاز في تكساس

MENAFN - Al-Borsa News) تقترب شركة“توتال انيرجييز” من إبرام صفقة لشراء محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي في تكساس، ضمن خطط التوسع في السوق الأمريكية، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، تعود ملكية محفظة تضم نحو 2.3 جيجاواط إلى شركة الطاقة“تكسجين باور TexGen Power”، وتوفر قدرة تعادل أكثر من مفاعلين نوويين.

وبحسب إدارة شبكة الكهرباء في تكساس، والمعروفة اختصارًا باسم“إركوت”، فإن الطاقة المولدة تكفي لخدمة ما يقرب من نصف مليون منزل في الأيام الأكثر حرارة في الولاية الأمريكية.

يأتي هذا ضمن خطط شركة النفط الفرنسية للوصول إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة عالميًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 20.2 جيجاواط في نهاية الربع الثالث من هذا العام.

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