ارتفاع إنتاج ثاني أكبر دولة منتجة للنحاس بنسبة 2.5% خلال سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت ثاني أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، ارتفاع إنتاج النحاس لديها بنسبة 2.5% على أساس سنوي في سبتمبر.

وجاء في بيان وزارة الطاقة والمناجم في بيرو، أن الإنتاج الشهري بلغ 235.18 ألف طن متري، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج من منجم“كويلافيكو”، الذي تسيطر عليه البريطانية“أنجلو أمريكان Anglo American”، ومنجم“لاس بامباس” الذي تسيطر عليه الصينية“إم إم جي MMG”.

وبحسب“رويترز”، ارتفع إنتاج بيرو من المعدن الأحمر بين يناير وسبتمبر، بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى إجمالي مليوني طن.

ويتوقع رئيس رابطة التعدين في بيرو، أن يصل الإنتاج في عام 2023 إلى 2.7 مليون طن، على أن يرتفع إلى نحو 2.8 مليون طن في العام المقبل.

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