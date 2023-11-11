ارتفاع إنتاج ثاني أكبر دولة منتجة للنحاس بنسبة 2.5% خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت ثاني أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، ارتفاع إنتاج النحاس لديها بنسبة 2.5% على أساس سنوي في سبتمبر.
وجاء في بيان وزارة الطاقة والمناجم في بيرو، أن الإنتاج الشهري بلغ 235.18 ألف طن متري، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج من منجم“كويلافيكو”، الذي تسيطر عليه البريطانية“أنجلو أمريكان Anglo American”، ومنجم“لاس بامباس” الذي تسيطر عليه الصينية“إم إم جي MMG”.
وبحسب“رويترز”، ارتفع إنتاج بيرو من المعدن الأحمر بين يناير وسبتمبر، بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى إجمالي مليوني طن.
ويتوقع رئيس رابطة التعدين في بيرو، أن يصل الإنتاج في عام 2023 إلى 2.7 مليون طن، على أن يرتفع إلى نحو 2.8 مليون طن في العام المقبل.
أرقام
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