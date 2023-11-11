Saturday, 11 November 2023 02:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع إنتاج ثاني أكبر دولة منتجة للنحاس بنسبة 2.5% خلال سبتمبر

11/11/2023 4:12:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت ثاني أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، ارتفاع إنتاج النحاس لديها بنسبة 2.5% على أساس سنوي في سبتمبر.

وجاء في بيان وزارة الطاقة والمناجم في بيرو، أن الإنتاج الشهري بلغ 235.18 ألف طن متري، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج من منجم“كويلافيكو”، الذي تسيطر عليه البريطانية“أنجلو أمريكان Anglo American”، ومنجم“لاس بامباس” الذي تسيطر عليه الصينية“إم إم جي MMG”.

وبحسب“رويترز”، ارتفع إنتاج بيرو من المعدن الأحمر بين يناير وسبتمبر، بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى إجمالي مليوني طن.

ويتوقع رئيس رابطة التعدين في بيرو، أن يصل الإنتاج في عام 2023 إلى 2.7 مليون طن، على أن يرتفع إلى نحو 2.8 مليون طن في العام المقبل.

أرقام

MENAFN11112023000202011048ID1107410506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث