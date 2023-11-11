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معدل التضخم في الدنمارك يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2020

11/11/2023 4:12:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت بيانات أولية لمكتب الإحصاء في الدنمارك، الجمعة، بأن تضخم أسعار المستهلك وصل في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2020، حيث انخفضت أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي بشكل رئيس.

وذكر مكتب الإحصاء الدنماركي، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 0.9% في سبتمبر الماضي وهذا أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو 2020، عندما كان مستقرا.

وأضاف مكتب الإحصاء أن انخفاض معدل التضخم في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه، جاء بصورة رئيسة بسبب تغير أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي.

وانخفضت أسعار السلع بنسبة 4.4% على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الخدمات 4.9%، بسبب زيادة أسعار إيجار المنازل ومنازل العطلات. بينما تراجع التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، بنسبة 3.3%، مقابل 3.7% في الشهر السابق.

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