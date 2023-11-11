معدل التضخم في الدنمارك يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2020

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت بيانات أولية لمكتب الإحصاء في الدنمارك، الجمعة، بأن تضخم أسعار المستهلك وصل في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2020، حيث انخفضت أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي بشكل رئيس.
وذكر مكتب الإحصاء الدنماركي، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 0.9% في سبتمبر الماضي وهذا أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو 2020، عندما كان مستقرا.
وأضاف مكتب الإحصاء أن انخفاض معدل التضخم في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه، جاء بصورة رئيسة بسبب تغير أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي.
وانخفضت أسعار السلع بنسبة 4.4% على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الخدمات 4.9%، بسبب زيادة أسعار إيجار المنازل ومنازل العطلات. بينما تراجع التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، بنسبة 3.3%، مقابل 3.7% في الشهر السابق.
أرقام
MENAFN11112023000202011048ID1107410505
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.