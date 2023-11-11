تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 38.5% في أكوبرالماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (190.1) نقطة لشهر أكتوبر الماضي مسجلاً تراجعا في معدل التضخم السنوي حيث وصل إلى (38.5% ) مقابل (40.3% ) لشهر سبتمبر2023، وأرجع بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%) و مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%).
وأوضحت النشرة الشهرية أسباب التراجع أيضاً إلى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف ، أسعار مجموعة التأمين بالرغم من تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%) ،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%) ، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%)
وكشف البيان الصادر اليوم السبت أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية تراجع ليسجل ( 1.2% ) لشهر أكتوبر الماضي مقابل(2.0) لشهر سبتمبر السابق عليه ،وجاء هذا التراجع نتيجة تسجيل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.7%) وانخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز (0.6-) ،مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%).
وأظهر البيان أنه بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)،ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%)،ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)،وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7%)،وسجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.1%) ، أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.3%).
وأوضح بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.2%)،وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (2.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%) ، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.5%).
وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).. هذا بالرغم من انخفاض مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%).
وأفاد البيان أن قسم النقل والمواصلات سجل تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%)، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره(0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.7%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.5%).
وأشار البيان أن قسم المطاعم والفنادق سجل تغيراً قدره (2.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3-%)،وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.6%).
وذكر البيان أن التغير السنوي (شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر2022 )، فأن قسم الطعام والمشروبات سجل تغيراً قدره (71.7%) وذلك نتيجة تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.6%)، كما تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%)، كما تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.9%)، تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.1%).
وكشف البيان تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (28.0%)، وتغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (66.2%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (101.5%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (41.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (75.4%)، تغير أسعار مجموعة أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (46.8%).
ولفت البيان الشهري إلى تسجيل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (22.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (42.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.7%)،مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (28.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (31.2%)،سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (29.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).
وأشار البيان إلي أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل تغيراً قدره (40.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (54.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (39.1%) ،مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.3%) ، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (38.4%).
وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (19.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (18.2%)،مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.6%)،مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.7%)،فيما سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (15.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).
وأفاد البيان أن قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل تغيراً قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (29.4%) ، فيما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره(52.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.3%)، وسجلت أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (78.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (21.2%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (45.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (45.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (20.9%)،بينما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (28.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.8%)، ومجموعة الأمتعة شخصية بنسبة (46.8%)
أ.ش.أ
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