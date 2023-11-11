تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 38.5% في أكوبرالماضي

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (190.1) نقطة لشهر أكتوبر الماضي مسجلاً تراجعا في معدل التضخم السنوي حيث وصل إلى (38.5% ) مقابل (40.3% ) لشهر سبتمبر2023، وأرجع بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%) و مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%).

وأوضحت النشرة الشهرية أسباب التراجع أيضاً إلى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف ، أسعار مجموعة التأمين بالرغم من تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%) ،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%) ، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%)

وكشف البيان الصادر اليوم السبت أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية تراجع ليسجل ( 1.2% ) لشهر أكتوبر الماضي مقابل(2.0) لشهر سبتمبر السابق عليه ،وجاء هذا التراجع نتيجة تسجيل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.7%) وانخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز (0.6-) ،مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%).

وأظهر البيان أنه بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)،ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%)،ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)،وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7%)،وسجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.1%) ، أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.3%).

وأوضح بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.2%)،وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (2.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%) ، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.5%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).. هذا بالرغم من انخفاض مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%).

وأفاد البيان أن قسم النقل والمواصلات سجل تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%)، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره(0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.7%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.5%).

وأشار البيان أن قسم المطاعم والفنادق سجل تغيراً قدره (2.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3-%)،وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.6%).

وذكر البيان أن التغير السنوي (شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر2022 )، فأن قسم الطعام والمشروبات سجل تغيراً قدره (71.7%) وذلك نتيجة تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.6%)، كما تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%)، كما تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.9%)، تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.1%).

وكشف البيان تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (28.0%)، وتغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (66.2%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (101.5%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (41.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (75.4%)، تغير أسعار مجموعة أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (46.8%).

ولفت البيان الشهري إلى تسجيل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (22.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (42.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.7%)،مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (28.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (31.2%)،سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (29.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).

وأشار البيان إلي أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل تغيراً قدره (40.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (54.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (39.1%) ،مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.3%) ، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (38.4%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (19.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (18.2%)،مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.6%)،مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.7%)،فيما سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (15.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).

وأفاد البيان أن قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل تغيراً قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (29.4%) ، فيما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره(52.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.3%)، وسجلت أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (78.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (21.2%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (45.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (45.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (20.9%)،بينما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (28.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.8%)، ومجموعة الأمتعة شخصية بنسبة (46.8%)

أ.ش.أ