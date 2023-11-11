13.8 % ارتفاعا في مبيعات السيارات بالصين خلال أكتوبر الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت بنسبة 13.8% على أساس سنوي لتبلغ 2.85 مليون وحدة في شهر أكتوبر الماضي.

وقال نائب أمين عام الجمعية“تشن شي هوا” – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – إن زيادة مبيعات السيارات في الصين استمرت في أكتوبر، حيث ساعدت سلسلة من معارض السيارات والأنشطة الترويجية على دفع الاستهلاك، مضيفا أن بعض النماذج الجديدة التي أُطلقت مؤخرا من قبل بعض شركات صناعة السيارات قد ساعدت أيضا على زيادة المبيعات.

وذكر تشن أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، ارتفع حجم إنتاج السيارات ومبيعاتها بنسبة 8% و9.1% على التوالي.

وأظهرت بيانات أيضا أن حجم الإنتاج والمبيعات لمركبات الطاقة الجديدة ارتفع بنسبة 33.9% و37.8% على التوالي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، وقد تضاعف صادرات سيارات الطاقة الجديدة تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 995 ألف وحدة.

وقال تشن إنه من المتوقع أن يرتفع استهلاك السيارات بشكل أكبر خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، إذ لا تزال سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي سارية المفعول.

أ.ش.أ