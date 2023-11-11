13.8 % ارتفاعا في مبيعات السيارات بالصين خلال أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت بنسبة 13.8% على أساس سنوي لتبلغ 2.85 مليون وحدة في شهر أكتوبر الماضي.
وقال نائب أمين عام الجمعية“تشن شي هوا” – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – إن زيادة مبيعات السيارات في الصين استمرت في أكتوبر، حيث ساعدت سلسلة من معارض السيارات والأنشطة الترويجية على دفع الاستهلاك، مضيفا أن بعض النماذج الجديدة التي أُطلقت مؤخرا من قبل بعض شركات صناعة السيارات قد ساعدت أيضا على زيادة المبيعات.
وذكر تشن أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، ارتفع حجم إنتاج السيارات ومبيعاتها بنسبة 8% و9.1% على التوالي.
وأظهرت بيانات أيضا أن حجم الإنتاج والمبيعات لمركبات الطاقة الجديدة ارتفع بنسبة 33.9% و37.8% على التوالي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، وقد تضاعف صادرات سيارات الطاقة الجديدة تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 995 ألف وحدة.
وقال تشن إنه من المتوقع أن يرتفع استهلاك السيارات بشكل أكبر خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، إذ لا تزال سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي سارية المفعول.
أ.ش.أ
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