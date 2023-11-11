اليابان وكوريا تتعاونان للاستثمار في الهيدروجين بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى اليابان وكوريا الجنوبية للاستثمار المشترك في مشاريع إمدادات الأمونيا والهيدروجين وتطويرها، حسبما ذكرت صحيفة“نيكاي” (Nikkei)، حيث تتطلع الدول إلى الجيل التالي من الوقود لضمان تحولها إلى مصادر الطاقة النظيفة.
أشار التقرير إلى أن المؤسسات المالية المدعومة من الحكومة ستساعد شركات البلدين في جمع التمويل اللازم لدعم المشاريع الخارجية في مناطق من بينها الشرق الأوسط، دون الإشارة إلى مصدر المعلومات. كما ورد في التقرير أن البلدين سيتعاونان للاستفادة من قدرتهما على التفاوض على أسعار الوقود.
تسعى الدولتان إلى استخدام الأمونيا والهيدروجين كأداة للحد من انبعاثات الكربون من الصناعات التي يصعب تخفيفها بما في ذلك صناعة الصلب والإسمنت. وتخطط الشركات اليابانية المنتجة للطاقة الكهربائية للمشاركة في حرق الأمونيا والهيدروجين مع الفحم والغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة الكهربائية للحصول على إمدادات الكهرباء، على الرغم من أن النقاد يزعمون أن هذه التكنولوجيا ستظل مكلفة ولن تحد من الانبعاثات بشكل كاف.
أشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول سيعلنان عن الخطة -المعروفة بـ”سلسلة القيمة العالمية لأمونيا الهيدروجين”- في 17 نوفمبر خلال زيارتهما للولايات المتحدة لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
أرقام
MENAFN11112023000202011048ID1107410502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.