اليابان وكوريا تتعاونان للاستثمار في الهيدروجين بالشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى اليابان وكوريا الجنوبية للاستثمار المشترك في مشاريع إمدادات الأمونيا والهيدروجين وتطويرها، حسبما ذكرت صحيفة“نيكاي” (Nikkei)، حيث تتطلع الدول إلى الجيل التالي من الوقود لضمان تحولها إلى مصادر الطاقة النظيفة.

أشار التقرير إلى أن المؤسسات المالية المدعومة من الحكومة ستساعد شركات البلدين في جمع التمويل اللازم لدعم المشاريع الخارجية في مناطق من بينها الشرق الأوسط، دون الإشارة إلى مصدر المعلومات. كما ورد في التقرير أن البلدين سيتعاونان للاستفادة من قدرتهما على التفاوض على أسعار الوقود.

تسعى الدولتان إلى استخدام الأمونيا والهيدروجين كأداة للحد من انبعاثات الكربون من الصناعات التي يصعب تخفيفها بما في ذلك صناعة الصلب والإسمنت. وتخطط الشركات اليابانية المنتجة للطاقة الكهربائية للمشاركة في حرق الأمونيا والهيدروجين مع الفحم والغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة الكهربائية للحصول على إمدادات الكهرباء، على الرغم من أن النقاد يزعمون أن هذه التكنولوجيا ستظل مكلفة ولن تحد من الانبعاثات بشكل كاف.

أشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول سيعلنان عن الخطة -المعروفة بـ”سلسلة القيمة العالمية لأمونيا الهيدروجين”- في 17 نوفمبر خلال زيارتهما للولايات المتحدة لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

أرقام