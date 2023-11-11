عجز ميزانية الصين قد يتجاوز 3.5% من الناتج الإجمالي في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) من المرجح أن تقدّر الصين عجز ميزانيتها عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو أعلى في عام 2024، حسبما قال العديد من الاقتصاديين الذين أشاروا إلى أن المراجعة غير العادية الأخيرة للميزانية في منتصف العام تنبئ بتقديم مزيد من الدعم المالي في المستقبل.

ويتوقع كل من بنك“يو بي إس جروب” و”تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن” و”كايوان سيكوريتيز” أن ترفع الحكومة نسبة العجز إلى ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. حاولت بكين في السابق الحفاظ على نسبة عجز الميزانية عند هذا المستوى أو أقل، لكنها رفعته الشهر الماضي إلى 3.8% في 2023، في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد.

كتبت وانغ تاو، كبيرة خبراء اقتصاد الصين لدى“يو بي إس” في مذكرة بحثية، أن مراجعة الميزانية مؤخراً“قد تشير إلى نهج متغير تجاه السياسة المالية”، مضيفة أنها تتوقع أن تحدد الحكومة نسبة عجز الميزانية عند 3.5%-3.8% في عام 2024. ومع توقع استمرار ضعف سوق الإسكان والصادرات في العام المقبل، فإن زيادة حجم الإنفاق في الميزانية من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي.

يتوقع الاقتصاديان تشانغ وينلانغ وبنغ ونشنغ لدى“تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن” أيضاً أن تحدد نسبة عجز الميزانية عند 3.5%-3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. كما قالا إنهما يتوقعان توجيه مزيد من التمويل بالعجز نحو مجالات مثل الضمان الاجتماعي والعلوم والتعليم. وكتب هي نينغ، المحلل لدى“كايوان سيكوريتيز”، في مذكرة بحثية هذا الأسبوع أن العجز قد يرتفع إلى ما بين 3.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

الأموال المتبقية من السنوات السابقة

تتوافق هذه التوقعات مع توصيات بعض الاقتصاديين المرتبطين بالحكومة الصينية، بينهم تشانغ يان شنغ، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين. قال تشانغ خلال العرض التقديمي لمؤتمر خلال أكتوبر الماضي، إن بكين قد تحدد عجز الميزانية عند 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 5.18 تريليون يوان (710 مليارات دولار).

يشير العجز الرئيسي في الصين إلى الفجوة بين الإيرادات والنفقات المسجلة في الميزانية العامة للصين، والتي تغطي في الغالب الإنفاق اليومي. وغالباً ما تستخدم بكين الأموال المتبقية من السنوات السابقة لخفض العجز. ويستبعد بعض الاقتصاديين تلك الأموال المرحّلة للحصول على صورة أكثر دقة للأثر المالي الفعلي على الميزانية.

على سبيل المثال، توقع خبراء الاقتصاد في“غولدمان ساكس” بقيادة هوي شان أن ينخفض العجز الكلي في الصين إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. لكنهم يتوقعون ارتفاع العجز الفعلي في الميزانية، الذي يستثني الأموال المرحّلة، إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقابل نحو 5% في 2023، مما يشير إلى مزيد من الدعم المالي.

ينظر الاقتصاديون أيضاً إلى تدابير العجز الأوسع والتي يمكن أن تشمل الإنفاق الممول من خلال إصدار سندات الحكومات المحلية والديون المصدرة من جانب شركات تمويل الحكومات المحلية. وهذا عموماً أعلى عدة مرات من العجز الكلي. وقد تعرّض هذا النوع من الإنفاق الممول من جانب الحكومات المحلية لضغوط هذا العام، حيث أدى تراجع العقارات إلى انخفاض دخل هذه الحكومات.

الأنظار تتجه إلى اجتماع المكتب السياسي

يتوقع“غولدمان ساكس” أن يظل عجز الميزانية الموسع دون تغيير عند 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وفي 2024. ويقدر خبراء الاقتصاد أن الزيادة في كمية السندات“ذات الأغراض الخاصة” التي تصدرها الحكومات المحلية، إلى جانب ارتفاع الإقراض من جانب البنوك المملوكة للدولة، سيتم تعويضها من خلال انخفاض صافي إصدارات آليات تمويل الحكومات المحلية.

مع احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركيةمرتفعة، فإن التيسير النقدي يمكن أن يزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج، وبالتالي“قد تفضل السلطات الاعتماد على التيسير المالي لدعم النمو وتعزيز الثقة في العام المقبل”، كما كتب خبراء الاقتصاد لدى“غولدمان”. متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% العام المقبل.

يتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته“بلومبرج” حالياً أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في عام 2024 بعد أن يحقق معدل نمو 5.2% في 2023. يجتمع المكتب السياسي -أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي- عادة في ديسمبر لتحديد الأهداف الاقتصادية للعام المقبل، رغم أن هذه الأهداف لا يتم الإعلان عنها عادة إلا في فصل الربيع.

بعد مراجعة ميزانيتها، ألمحت بكين إلى تعزيز إصدار ديون الحكومة المركزية خلال مؤتمر مالي يُعقد مرتين كل عقد في أواخر الشهر الماضي. قال محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ في خطاب ألقاه هذا الأسبوع إن عبء ديون الحكومة المركزية“خفيف نسبياً”.

“زيادة حجم السياسة المالية”

قال وانغ يي مينغ، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، خلال قمة“كايكسين” في بكين يوم الجمعة، إنه على المدى القصير، من المهم بالنسبة للحكومة أن“تزيد حجم السياسة المالية”. أوضح أن نسبة الرفع المالي للحكومة المركزية هي“الأدنى بين جميع الاقتصادات الكبرى” عند 21.4% في عام 2022، مما يعني أنه“لا يزال هناك مجال كبير” للاقتراض. أضاف:“في العام المقبل يمكننا رفع العجز المالي مرة أخرى لضخ مصدر جديد لإنعاش الاقتصاد، وهو توفير الائتمان للحكومة، وتوجيه الاقتصاد للتعافي”.

يدور نقاش حيوي في بكين حول هدف العجز الكلي في العام المقبل، حسبما قال خبراء اقتصاديون في“سيتي غروب”بقيادة شيانغرونج يو، الذين أشاروا إلى إجراء محادثات مع مؤسسات الفكر والرأي والمنظمين والمستشارين السابقين لوضع السياسات.

كتب الاقتصاديون:“قد يكون من الصعب تجاوز 3.8% في عام 2024، ما لم تتجه الأمور نحو أسوأ من المتوقع مرة أخرى”.“ورأى آخرون أن 3.8% ليس معدلاً مرتفعاً، وأن الصين يمكن أن تتجاوزه تماماً حال موافقة القيادة العليا”.

اقتصاد الشرق