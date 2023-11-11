التصدير والاستيراد السعودي يُوقع اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات أفريقية بـ185 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بنوك ومؤسسات مالية أفريقية، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المقام في الرياض، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية ودول قارة أفريقيا.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، وقع المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقيات خطوط ائتمانية لتمويل الصادرات السعودية بقيمة 185 مليون دولار، كما يلي:
الاتفاقية الأولى: مع البنك الأهلي المصري بقيمة 150 مليون دولار.
الاتفاقية الثانية: مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري بقيمة 10 ملايين دولار.
الاتفاقية الثالثة: بقيمة 25 مليون دولار لتمويل مستوردي المنتجات والخدمات السعودية من دول غرب أفريقيا عن طريق بنك إيكواس للاستثمار والتنمية (التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا).
كما وقع الخلب مذكرات تفاهم مع مؤسسة كينيا للتنمية، وبنك أفريقيا المتحد (UBA)، وبنك التجارة والتنمية، وبنك أفريقيا، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية، والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدعم اقتصادات دول أفريقيا، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والدول الأفريقية، وخلق فرص تجارية للمصدّرين السعوديين والمستوردين الأفريقيين، وتمكين الصادرات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة وتعزيز تنافسيتها وانتشارها في القارة.
وأوضح الخلب أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تأتي تأكيداً على التزام المملكة ببناء وإقامة العلاقات الاقتصادية المتينة مع القارة الأفريقية، لأهمية القارة الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي، وما تملكه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.
وأشار إلى وجود استراتيجية لتمهيد الطريق للصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن التعاون مع البنوك ومؤسسات التنمية الأفريقية يضمن زيادة التبادل التجاري بين المملكة والدول الأفريقية.
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