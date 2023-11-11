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التصدير والاستيراد السعودي يُوقع اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات أفريقية بـ185 مليون دولار

11/11/2023 4:12:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بنوك ومؤسسات مالية أفريقية، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المقام في الرياض، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية ودول قارة أفريقيا.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، وقع المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقيات خطوط ائتمانية لتمويل الصادرات السعودية بقيمة 185 مليون دولار، كما يلي:

الاتفاقية الأولى: مع البنك الأهلي المصري بقيمة 150 مليون دولار.

الاتفاقية الثانية: مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري بقيمة 10 ملايين دولار.

الاتفاقية الثالثة: بقيمة 25 مليون دولار لتمويل مستوردي المنتجات والخدمات السعودية من دول غرب أفريقيا عن طريق بنك إيكواس للاستثمار والتنمية (التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا).

كما وقع الخلب مذكرات تفاهم مع مؤسسة كينيا للتنمية، وبنك أفريقيا المتحد (UBA)، وبنك التجارة والتنمية، وبنك أفريقيا، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية، والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدعم اقتصادات دول أفريقيا، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والدول الأفريقية، وخلق فرص تجارية للمصدّرين السعوديين والمستوردين الأفريقيين، وتمكين الصادرات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة وتعزيز تنافسيتها وانتشارها في القارة.

وأوضح الخلب أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تأتي تأكيداً على التزام المملكة ببناء وإقامة العلاقات الاقتصادية المتينة مع القارة الأفريقية، لأهمية القارة الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي، وما تملكه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.

وأشار إلى وجود استراتيجية لتمهيد الطريق للصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن التعاون مع البنوك ومؤسسات التنمية الأفريقية يضمن زيادة التبادل التجاري بين المملكة والدول الأفريقية.

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