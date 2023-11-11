الأمم المتحدة: الفقر في فلسطين سيرتفع بنسبة 34% حال استمرار الحرب لشهر ثان

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN- حذرت الأمم المتحدة أمس الجمعة من أن معدّل الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة سيرتفع بنسبة 34 في المئة، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته في حال استمرّت حرب غزة لشهر ثانٍ.جاء ذلك وفق تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((يو.إن.دي.بي)) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ((إسكوا))، بأن إجمالي الناتج المحلي لفلسطين سيهوي بمعدل 8.4 في المئة – ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي.

وفي دراسة تقييمية سريعة صدرت أمس تحت عنوان ((حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين))، قدّر المُعِدّون أنّ الفقر قد ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب.

وأضافت أن ((إجمالي الناتج المحلي انخفض (في الشهر الأول) بمعدل 4.2 في المئة. وتشير الدراسة أيضاً إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن)).

وبحسب توقّعات الدراسة، في حال استمرّت الحرب شهراً ثالثاً، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45%، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2 في المئة، مسجّلًا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار. وحذرت الدراسة من التدني الكبير في دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاه، الذي يقدر أن التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدّة النزاع.ولفتت إلى أنه في ظلّ الدمار الهائل للمنازل المهدّمة أو المتضررة، من المتوقع أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الوضع الإنساني الكارثي أكثر وسيصعّب احتمالات التعافي ويبطِئها.

بدوره، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أنّ ((الخسائر المتواصلة في الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة)). وأضاف ((تنذرنا هذه الدراسة بأنّ آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزّة وحدها)).