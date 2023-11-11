مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدة راميا جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام لبنانية إن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت صباح اليوم السبت، أطراف بلدة راميا في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
وكان قد أعلن حزب الله، مساء أمس الجمعة، شن هجوم بثلاث مسيرات تجاه قوات الاحتلال الصهيوني، وتحقيق إصابات مؤكدة.
وقال الحزب في بيان له:" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة نفذت المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم الجمعة هجوماً ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية".
MENAFN11112023000208011052ID1107410386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.