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مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدة راميا جنوب لبنان

11/11/2023 3:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام لبنانية إن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت صباح اليوم السبت، أطراف بلدة راميا في القطاع الغربي من جنوب لبنان.


وكان قد أعلن حزب الله، مساء أمس الجمعة، شن هجوم بثلاث مسيرات تجاه قوات الاحتلال الصهيوني، وتحقيق إصابات مؤكدة.


وقال الحزب في بيان له:" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة نفذت المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم الجمعة هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية".


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