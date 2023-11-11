سرايا القدس تصيب طائرة صهيونية

سرايا القدس تصيب طائرة صهيونية
التاريخ
11/11/2023 3:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس " اليوم السبت انها استهدفت طائرة صهيونية من نوع "هيرون تي بي (إيتان)" واصابتها بشكل مباشر .
واطلقت سرايا القدس امس الجمعة رشقات صاروخية متنوعة تجاه المدن المحتلة والمواقع العسكرية والقوات الصهيونية المتوغلة.
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