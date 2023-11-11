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بيان جديد صادر عن القسام

11/11/2023 3:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام صباح اليوم السبت انها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين105" في محور جنوب غرب مدينة غزة

وتستمر كتائب القسام باستهداف آليات عسكرية مخلفة خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي وآلياته كليا او جزئياً بشكل يومي .

كما تطلق كتائب القسام رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة

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