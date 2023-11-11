بيان جديد صادر عن القسام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام صباح اليوم السبت انها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين105" في محور جنوب غرب مدينة غزة
وتستمر كتائب القسام باستهداف آليات عسكرية مخلفة خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي وآلياته كليا او جزئياً بشكل يومي .
كما تطلق كتائب القسام رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة
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