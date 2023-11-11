ارتفاع حصيلة شهداء الكوادر الصحية في غزة الى 198 شهيداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن حصيلة شهداء الكادر الطبي والخسائر المادية في المؤسسات الصحية في القطاع، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن 198 شخصاً من الكادر الصحي استشهدوا، منذ بدء الحرب على غزة.
وأضافت أنه تم تدمير53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.
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