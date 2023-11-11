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ارتفاع حصيلة شهداء الكوادر الصحية في غزة الى 198 شهيداً

11/11/2023 3:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن حصيلة شهداء الكادر الطبي والخسائر المادية في المؤسسات الصحية في القطاع، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول الماضي.


وذكرت الوزارة في بيان لها، أن 198 شخصاً من الكادر الصحي استشهدوا، منذ بدء الحرب على غزة.


وأضافت أنه تم تدمير53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

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