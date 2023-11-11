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يويفا يعاقب باريس سان جيرمان

11/11/2023 3:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، عقوبة على باريس سان جيرمان، بعد الأحداث التي شهدتها مباراته أمام ضيفه ميلان الإيطالي، الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
واستضاف ملعب "حديقة الأمراء" مباراة باريس سان جيرمان وضيفه ميلان (3-0)، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري الأبطال.
وتقرر تغريم نادي العاصمة الفرنسية بمبلغ 98 ألف يورو، تشمل 75 ألف يورو على إشعال ألعاب نارية، بينما تم فرض غرامة 18 ألف يورو على قطع الطرق العامة، و5 آلاف على اقتحام أرضية الملعب.
وطالت العقوبات نادي آيندهوفن الهولندي، حيث سيسدد 25 ألف يور، بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية، وإلقاء أغراض داخل الملعب، والقيام بأعمال تخريبية خلال مباراته أمام ضيفه لانس الفرنسي، بجانب تحذيره من المنع المحتمل لبيع تذاكر دخول لمشجعيه لحضور مباراة في دوري الأبطال خارج الديار.
وتعرض فريق أنتويرب البلجيكي لغرامة 20 ألف يورو، وتم تحذيره من الإغلاق المحتمل لملعبه بسبب أعمال الشغب في المدرجات في المباراة أمام بورتو، كما تعرض جينك البلجيكي أيضا لنفس الغرامة ووجهت له نفس الرسالة بخصوص الملعب لإشعال ألعاب نارية.
كما فرضت على أوليمبياكوس اليوناني غرامة بقيمة 21 ألف يورو لتوجيه إهانات عنصرية من المدرجات، وسلوك غير مناسب من لاعبيه واقتحام الملعب في مباراة وست هام في الدوري الأوروبي، كما وجه له تحذيرا من الإغلاق الجزئي المحتمل لملعبه.
وفرض أيضا على نادي سلافيا براغ التشيكي غرامة بقيمة 20 ألف يورو، بسبب أعمال شغب وإشعال ألعاب نارية وإلقاء أغراض في ملعب روما.

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