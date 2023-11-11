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صحة غزة : نفاد الوقود في مجمع الشفاء وتوقف جميع الاجهزة الطبية عن العمل

11/11/2023 3:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوسف أبو الريش على نفاد كل الوقود في مجمع الشفاء، وأن الأجهزة الطبية بالمستشفى توقفت بالكامل.

واضاف ابو الريش ان واقع مجمع الشفاء حاليا لا يمكن تخيله، موجها نداء -قال إنه قد يكون الأخير- للتدخل العاجل لفك الحصار عن المستشفى وإنقاذ المرضى الذين بداخله.


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