صحة غزة : نفاد الوقود في مجمع الشفاء وتوقف جميع الاجهزة الطبية عن العمل
التاريخ
11/11/2023 3:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوسف أبو الريش على نفاد كل الوقود في مجمع الشفاء، وأن الأجهزة الطبية بالمستشفى توقفت بالكامل.
واضاف ابو الريش ان واقع مجمع الشفاء حاليا لا يمكن تخيله، موجها نداء -قال إنه قد يكون الأخير- للتدخل العاجل لفك الحصار عن المستشفى وإنقاذ المرضى الذين بداخله.
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