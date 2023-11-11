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إلغاء مباراة المغرب ضمن تصفيات كأس العالم 2026.. لسبب مفاجئ

11/11/2023 3:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء مباراة المغرب وإريتريا ضمن الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.
وكان من المفترض إقامة المباراة بين المنتخبين يوم 16 نوفمبر الجاري، على ملعب "أدرار" في مدينة "أغادير" المغربية، لكن الـ"فيفا" قرر إلغائها بشكل مفاجئ.
وحذف الـ"فيفا" مباراة المغرب وإريتريا من لائحة المباريات المقررة يوم 16 نونبر الجاري، فيما وضع عليه صفة "ملغاة" في جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم.
وكانت تقارير صحفية إرتيرية قد كشفت في وقت سابق أن منتخب بلادها سينسحب من تصفيات كأس العالم بسبب مشاكل داخلية بعد رفض المفوض الإريتري للرياضة والثقافة، زيميد تيكلي، الذي يشرف أيضا على الاتحاد المحلي لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة.
ولم يوافق زيميد تيكلي بعد على مشاركة إريتريا في التصفيات، وهو ما ترتب عليه قيام الـ"فيفا" باتخاذ هذا القرار.
ولم يشارك منتخب إرتيريا "الجمال الحمراء" أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا (0-2) في 10 سبتمبر 2019، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، باستثناء مشاركته في بطولة "سيكافا" نهاية عام 2019 والمواجهة الودية أمام السودان في يناير 2020، عندما خسر بهدف وحيد.
يذكر أن منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الخامسة لتصفيات مونديال 2026، رفقة إريتريا، الكونغو، النيجر، تنزانيا وزامبيا.

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