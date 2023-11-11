Saturday, 11 November 2023 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اربد : ندوة تعاين الانتهاكات الحقوقية في غزة

11/11/2023 3:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جامعة اربد الأهلية أمس الجمعة، ندوة تناولت " الانتهاكات الحقوقية في غزة والدور الأردني بتحسين الظروف الإنسانية " .
وتحدث خلال الندوة التي عقدت عبر الاتصال المرئي، بمشاركة مهتمين من فلسطين والسعودية والمغرب والأردن، رئيس المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في المغرب الدكتور محمد النادي، وميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح، وعميد كلية الآداب في الجامعة الدكتور غسان الشمري .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN11112023000208011052ID1107410375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث