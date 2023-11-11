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الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بعرقلة وقف إطلاق النار في غزة

11/11/2023 3:10:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN- اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي واشنطن بأنها "تعرقل وقف إطلاق النار في غزة، وتوسّع نطاق الحرب".

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم السبت، قال رئيسي إن "واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب، بينما أفعالها تتعارض مع ذلك".

وشدد الرئيس الإيراني، الذي سيذهب إلى السعودية، على أن "ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجرائم حرب بحق البشرية." قائلًا: "إن الوقت لم يعد ملائمًا للكلام وإنما للفعل".

وقال في مطار طهران، قبل مغادرته إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الاستثنائية التي تستضيفها السعودية بخصوص غزة، إن "القطاع ليس ساحة للكلمات. يجب أن تكون مساحة للفعل".

وأضاف رئيسي:“اليوم، وحدة الدول الإسلامية مهمة للغاية.”

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