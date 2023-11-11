فيديو- ماكرون يدعو إسرائيل إلى التوقف عن قتل النساء والأطفال في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN-حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونفي مقابلة مع“بي بي سي” بثت مساء الجمعة“إسرائيل على وقف” القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.

وقال ماكرون“نحن نشاطر (إسرائيل) وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب” لكن“في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل” و”لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف”.

واستشهد أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة الجمعة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وأضاف الرئيس الفرنسي“رد الفعل هذا في مكافحة الإرهاب، لأنه صادر عن ديمقراطية، يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي”.

وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه“ليس قاضيا”، مبديا قلقه من أن يؤدي“القصف المكثف” لغزة إلى“استياء” في المنطقة.

أتت هذه التصريحات غداة“مؤتمر إنساني” نظم الخميس في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي دعا خلاله إلى“العمل على وقف إطلاق النار”.

وشدد الجمعة على أنه“لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا” للتحرك نحو“وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين”.

وقال“يستحيل أن نشرح أننا نريد مكافحة الإرهاب من خلال قتل أبرياء”.









(أ ف ب)